قرر محمد عبد الله السفر إلى قطر من مسقط رأسه سيدي بلعباس في شمال غرب الجزائر، في أوائل نوفمبر. عبد الله البالغ من العمر 29 عاماً اشترى تذاكر كأس العالم قطر 2022، ثم تخطى الحدث الرياضي وقرر التوجه إلى مكة المكرمة، أحد أقدس المواقع الإسلامية.

كان أحد أهدافي هو الوصول إلى المملكة العربية السعودية من قطر وأداء العمرة. لقد حددت هدفي من اليوم الذي قرأت فيه، لأول مرة، أن المملكة العربية السعودية تقدم تأشيرات الحج والعمرة المجانية لحاملي بطاقة "هيا" "، كما قال لـ TRT World ، في إشارة إلى وثيقة الهوية المصورة الممنوحة للجماهير الذين سيحضرون كأس العالم 2022.

تعتبر تذكرة حضور مباراة واحدة على الأقل في كأس العالم شرطاً أساسيًا للحصول على بطاقة "هيا".

يقول عبد الله "لم أتردد حتى لو كنت أعاني من نقص في ميزانيتي. أردت فقط أن أصل إلى قطر لبدء رحلتي لأداء مناسك العمرة".

باستخدام البطاقة، يكون الدخول إلى قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بدون تأشيرة.

نزهة على طريق سلوى

كما يسمح للزوار بدخول الملاعب والوصول المجاني إلى خدمات النقل بالمترو والحافلات في أيام المباريات.

يمكن للمشجعين الدوليين الذين يحضرون البطولة دعوة ما يصل إلى ثلاثة مشجعين بدون تذاكر. مع وضع هذا الاستثناء في الاعتبار، اتصل عبد الله بأحد أصدقائه وسأله عما إذا كان يمكنه دعوته إلى قطر كمشجع لا يحوز بطاقة.

يقول عبد الله: "وافق وأضاف اسمي تحت بطاقة الحياة الخاصة به".

ويوضح أن الذهاب إلى وكالة العمرة في الجزائر قد يكلف ما لا يقل عن 1000 دولار، باستثناء الطعام والنفقات الأخرى.

باستخدام بطاقة "هيا"، بلغت التكلفة الإجمالية المقدرة حوالي 500 دولار.

في الأول من ديسمبر/كانون الأول، حط عبد الله في العاصمة القطرية الدوحة. أمضى الليلة في منزل صديقه وشرع في رحلته في صباح اليوم التالي إلى الديار المقدسة.

على الرغم من أن الدخول المسبق إلى قطر ببطاقة "هيا" ليس إلزامياً لدخول المملكة العربية السعودية، إلا أن عبد الله ما زال يسلك هذه الطريق لأن تذاكر السفر إلى الدوحة كانت أرخص من الجزائر العاصمة.

مشى على طريق سلوى، من الحدود القطرية السعودية، إلى الهفوف بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، مسافة حوالي 590 كيلومتراً.

ثم استقل حافلة إلى مكة من الهفوف. قال عبر الهاتف أثناء استراحة في رحلته، لم أكن متعباً ووكنت مصمماً على رؤية مشهد الكعبة المشرفة.

بعد ثماني ساعات، وجد عبد الله نفسه في مكة. لم تكن الرحلة سهلة بميزانية محدودة، لكن النتيجة كانت مذهلة."

كما أدى أحشان الزمان شوجان، وهو بنغلاديشي الجنسية، العمرة أثناء إقامته في قطر للمشاركة في كأس العالم. كما ذهب إلى دبي ببطاقة "هيا" الخاصة به.

قال لـ TRT World: "اشتريت تذكرتين لمباريات كرة القدم في 28 نوفمبر.تشرين الأول و2 ديسمبر/كانون الأول. لذلك كان لدي فسحة لمدة ثلاثة أيام حتى موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية (عن طريق الجو) وأداء العمرة".

يستغرق الأمر ما يصل إلى ساعتين بالطائرة و 1 ساعة براً للوصول إلى المملكة العربية السعودية من قطر.

وحسب شوجان، فإن تكلفة أداء العمرة من بنغلاديش تصل إلى 2400 دولار. لكنه دفع 150 دولاراً فقط للعمرة، باستثناء تذكرة الطيران من الدوحة إلى جدة، والتي كانت تقارب 200 دولار.

"لقد كانت رحلة لا تُنسى. لقد حضرت كأس العالم، وشاهدت أفضل المباريات وأقفز من بلد شرق أوسطي إلى آخر،" على حد قول شوجان لـ TRT World.

لكن أداء العمرة بهذه السهولة وبأسعار معقولة يتصدر كل ذلك. لقد كانت فرصة تحدث مرة واحدة في العمر ".

تأشيرة "هيا" صالحة لدخول المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من 11 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.