رحب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بالصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة الدفاع الأمريكي لعام 2023، والتي تضمنت إلغاء الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع تركيا مقاتلات "F-16.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المولدوفي نيكو بوبيسكو في إسطنبول، الأربعاء.

وقال جاوش أوغلو في هذا الخصوص: "من التطورات الإيجابية عدم وجود عنصر سلبي في النص النهائي لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي سيجري طرحه للتصويت، والذي جرى فيه إزالة الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب الأمريكي للحد من بيع تركيا مقاتلات "F-16.".

وأوضح أن المباحثات التي جرت بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين بخصوص تزويد أنقرة مقاتلات "F-16.كانت بنّاءة.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدت تأييدها لبيع تركيا مقاتلات F-16، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون مفيدة للأطراف كافة داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتابع: "علمنا بالصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة الدفاع الأمريكي لعام 2023 قبل أن تنتشر في وسائل الإعلام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية القرار الذي سيصدر عن الكونغرس، فنتيجة التصويت الذي سيجرى في الكونغرس مهمة أيضاً".

وذكر جاوش أوغلو أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة بعدم الجدوى من شراء مقاتلات F-16 إذا كان سيخضع لشروط.

ومؤخراً ألغت لجنة مشتركة من الكونغرس الأمريكي من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023، الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع تركيا مقاتلات "إف 16".

وانتهت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن موازنة الدفاع البالغة 857 مليار دولار.

ولم تتضمن النسخة النهائية لمشروع القانون، حسب وكالة الأناضول، الشروط التقييدية التي قدمها سابقاً 18 نائباً، أبرزهم الديمقراطي كريس باباس المعروف بقربه من اللوبي القبرصي الرومي، والجمهوريان غوس بيليراكيس ونيكول ماليوتاكيس، والديمقراطي فرانت بالوني.

وجاءت إزالة البنود التقييدية، عقب عدم تضمين قيود مماثلة سبق أن قدمها السناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين، في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.

وكانت البنود التقييدية التي جرى قبولها في مجلس النواب سابقاً تنص على عدم بيع أي مقاتلات جديدة من طراز "إف 16" إلى تركيا، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

يذكر أن تركيا تسعى إلى شراء 40 مقاتلة جديدة من طراز "F-16 Blok 70" إلى جانب تحديث 80 مقاتلة في حوزتها.

وفيما يخص الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أكد جاوش أوغلو أن تركيا تسعى دائماً لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مبيناً أن اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود جاءت نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها أنقرة.

وشدد على أن غاية تركيا من مواصلة المساعي الدبلوماسية، هي إحلال وقف دائم لإطلاق النار بين موسكو وكييف وتحقيق سلام عادل بالنسبة لأوكرانيا.

ولفت إلى أن التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، طالت مولدوفا أيضاً، مبيناً أن البلاد شهدت انقطاعاً للتيار الكهربائي بسبب الانقطاعات المتكررة التي تحصل في أوكرانيا.

وتطرق إلى العلاقات القائمة بين تركيا وروسيا قائلاً إنها "لا تقتصر على الأزمة الأوكرانية، إنما هناك ملفات إقليمية أخرى مثل سوريا وليبيا نتحاور بشأنها مع الروس".

وأشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، سيزور أنقرة نهاية الأسبوع الحالي للتباحث مع نظيره التركي سادات أونال بشأن ملفات إقليمية عدة.