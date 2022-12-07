قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن العالم التركي أقدم خلال السنوات الأخيرة على خطوات مهمة في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بورشة عمل حول التعاون بين تركيا وكازاخستان بمجال التعليم، أقيمت في مكتبة الأمة بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وأوضح قالن أن العالم التركي يراقب من كثب الإنجازات التي حقّقتها أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف أن انتصار القوات الأذربيجانية في معركة إقليم قره باغ بعث الأمل والسرور في نفوس العالم التركي بأسره.

وتابع: "الاحتفال بانتصار قره باغ لم يكن في تركيا وأذربيجان فقط، بل عمّ العالم التركي بأسره، وهذا الانتصار بعث برسالة مفادها أن العالم التركي قادر على فعل كثير إذا اتّحد وتكاتف".

ولفت قالن إلى أن الأزمات الأخيرة الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية، أظهرت للعيان مدى أهمية الدور الذي ستلعبه الجمهوريات التركية مستقبلاً.

وأردف: "جزء مهمّ جداً من احتياطات الطاقة العالمية في جغرافيتنا التركية. يمتلك العالم احتياطيين رئيسيين للطاقة، أحدهما في الشرق الأوسط والثاني في العالم التركي".

وأكد قالن أن الجغرافيا التركية ستستمر في لعب دور حاسم في ضمان الأمن الغذائي العالمي على المدى المتوسط.

وتَطرَّق إلى منح جمهورية شمال قبرص التركية صفة مراقب لدى منظمة الدول التركية قائلاً: "هذا تحوُّل مهمّ في تاريخ شمال قبرص التركية ومنظمة الدول التركية، وعلينا جميعاً أن نفتخر ونعتز بهذه الخطوة".