سياسة
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ميناء أنطاليا يستقبل 30 ألف سائح والطيران المدني التركي الأوسع عالمياً
قال بيان صادر عن شركة "QTerminals" المشغّلة لميناء أنطاليا التركي، إن الميناء استقبل أكثر من 30 ألف زائر جاؤوا عبر 26 رحلة سياحية. كذلك أعلن وزير النقل والبنى التحتية أن عدد الوجهات الخارجية للطيران المدني بلغ 342، ليكون الأوسع عالمياً.
ميناء أنطاليا يستقبل 30 ألف سائح والطيران المدني التركي الأوسع عالمياً
بلغ إجمالي عدد السياح الذين قدموا إلى أنطاليا عبر هذه السفن 30 ألفاً و641 شخصاً / صورة: AA
7 ديسمبر 2022

استقبل ميناء أنطاليا التركي أكثر من 30 ألف زائر جاؤوا عبر السفن السياحية الفاخرة، منذ مطلع العام الجاري 2022.

وذكر بيان صادر عن شركة "QTerminals" المشغّلة للميناء، أن الأخير استقبل العام الجاري سفناً سياحية ضخمة وفاخرة من مختلف مناطق العالم.

وبلغ إجمالي عدد السياح الذين قدموا إلى أنطاليا عبر هذه السفن 30 ألفا و641 شخصاً.

ونقل البيان عن أوزغور سرت، المدير العام المسؤول عن أنطاليا لدى شركة "QTerminals"، قوله إن السياح المذكورين قدموا إلى الولاية التركية عبر 26 رحلة.

وأعرب عن أملهم في ازدياد عدد السفن السياحية والركاب خلال العام المقبل.

الطيران المدني الأوسع عالمياً

من جانبه أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، لوكالة الأناضول، عن أن عدد الوجهات الخارجية للطيران المدني بلغ 342 وجهة حول العالم، ليكون بذلك الأوسع عالمياً.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني الموافق 7 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أن إجمالي عدد الوجهات الخارجية للطيران المدني التركي كان يبلغ 60 وجهة في 50 دولة عام 2002.

وأوضح الوزير أن حكومات حزب العدالة والتنمية أضافت إلى الرقم 282 وجهة جديدة، ليبلغ الإجمالي 342 وجهة في 130 دولة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بهذا يكون الطيران المدني التركي صاحب أوسع شبكة طيران حول العالم، حسب قرة إسماعيل أوغلو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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