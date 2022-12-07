سياسة
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طرود مفخخة وعيون حيوانات.. أوكرانيا تكشف تلقّي سفاراتها طروداً مشبوهة
كشفت أوكرانيا الأربعاء أن سفاراتها في الخارج تلقّت طروداً مفخخة يعود عنوان المرسل الموجود عليها إلى وكالة لسيارات تسلا في ألمانيا. وكانت بعثات دبلوماسية أوكرانية في دول الاتحاد الأوروبي تلقّت في وقت سابق من الشهر الجاري طروداً تحتوي على عيون حيوانات.
طرود مفخخة وعيون حيوانات.. أوكرانيا تكشف تلقّي سفاراتها طروداً مشبوهة
سفارة أوكرانيا في مدريد قالت إن أحد حراس الأمن أصيب بجروح طفيفة بعد أن فتح طرداً مفخخاً موجهاً إلى السفارة / صورة: AFP
7 ديسمبر 2022

كشفت أوكرانيا الأربعاء أن سفاراتها في الخارج تلقّت مؤخراً 31 تهديداً أو طرداً مشبوهاً يعود عنوان المرسل الموجود عليها إلى وكالة لسيارات تسلا الكهربائية في ألمانيا.

وقالت سفارة أوكرانيا في مدريد أواخر الشهر الماضي إن أحد حراس الأمن أصيب بجروح طفيفة بعد أن فتح طرداً مفخخاً موجهاً إلى السفارة، وبعد ذلك أبلغت أوكرانيا عن مزيد من الحوادث المشابهة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "لدينا بالإجمال 31 حالة في 15 دولة"، مشيراً إلى أن سفارات أوكرانيا في إيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا والدنمارك من المكاتب الدبلوماسية التي تلقت طروداً مشبوهة.

وأضاف: "جميع الطرود تحمل عنوان المرسل نفسه: وكالة سيارات تسلا في مدينة شيندلفينغن الألمانية، وأُرسلَت من مكاتب بريد غير مجهزة بأنظمة مراقبة بالفيديو".

وأكّد كوليبا أن السفارات والقنصليات الأوكرانية "تعمل في ظلّ إجراءات أمنية مشددة" منذ أسبوع، ويشمل ذلك خبراء المتفجرات والأدلّة الجنائية.

وقال إن "المجرمين حرصوا أيضاً على اتباع إجراءات لعدم ترك آثار حمضهم النووي على الطرود"، مضيفاً أنه على اتصال بنظرائه في البلدان التي تعرضت السفارات الأوكرانية فيها لتهديدات.

وكانت بعثات دبلوماسية أوكرانية في دول الاتحاد الأوروبي تلقّت في وقت سابق هذا الشهر طروداً تحتوي على عيون حيوانات، الأمر الذي وصفته كييف الجمعة بأنه "حملة ترهيب مخطَّط لها جيداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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