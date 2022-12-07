سياسة
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نائب رئيس الفيفا: كأس العالم في قطر قد تكون الأخيرة في دولة واحدة
تَوقَّع نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر "الأخيرة التي تُقام في دولة واحدة". وتستضيف كندا والولايات المتحدة والمكسيك مونديال 2026، فيما أعلنت عدة دول عن محاولة مشتركة لعام 2030، منها إسبانيا والبرتغال.
نائب رئيس الفيفا: كأس العالم في قطر قد تكون الأخيرة في دولة واحدة
نائب رئيس الفيفا: كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر هي الأخيرة التي تُقام في دولة واحدة / صورة: AA
7 ديسمبر 2022

توقّع نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكندي فيكتور مونتالياني أن تكون كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر "الأخيرة التي تُقام في دولة واحدة"، وذلك في مقابلة مع شبكة فوكس الرياضية.

وقال رئيس اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): "لا أعتقد أنك ستشهد كأس عالم أخرى تُقام في دولة واحدة"، مشدداً على أن ما يقوله هو "مجرد تخمين شخصي مني، ليس لأن دولة واحدة لا يمكنها استضافة ذلك. يمكن للولايات المتحدة فعل ذلك بسهولة، لكن الحقيقة أن التعاون دائماً أفضل؛ إنه يوطّد العلاقات مع جيرانك سياسياً واقتصادياً".

وتستضيف كندا والولايات المتحدة والمكسيك مونديال 2026، فيما تسعى أوكرانيا للانضمام إلى ملف الترشح المشترك بين اسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030 في أكتوبر/تشرين الأول.

كما أعلنت الأرجنتين وتشيلي والباراغواي والأوروغواي عن محاولة مشتركة لعام 2030 أيضاً الشهر الماضي.

وحسب تقارير، فإن مصر واليونان والمملكة العربية السعودية تفكّر في ذلك أيضاً.

وأردف ممازحاً بشأن الترشح المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا: "أتمنى لو أننا منحنا هذه الاستضافة علامة تجارية".

ورغم الخروج المبكر لممثلي كونكاكاف قبل الدور ربع النهائي من مونديال قطر (خرجت كندا وكوستاريكا والمكسيك من الدور الأول والولايات المتحدة أمام هولندا في ثمن النهائي)، إلا أن مونتالياني ما زال متفائلًا بشأن فرص كونكاكاف في تقديم عرض أفضل بعد أربع سنوات من الآن.

بهذا الصدد قال: "إذا نظرت إلى مكانة هذه المنتخبات، فإننا جميعاً نبني لعام 2026".

وتابع: "كندا والولايات المتحدة منتخبان يضمان عناصر شابة. أعتقد أن كوستاريكا من المحتمل أيضاً أن تنعش نفسها بعد كأس العالم هذه، والمكسيك نوعاً ما بينهما، لأكون صادقاً. لديهم بعض المواهب الشابة الجيدة... نتطلع إلى عام 2026 أيضاً".

وأكد مونتالياني أن الدول الثلاث ستتأهل تلقائياً لمونديال 2026 كمضيفين، مما يعني أنها ستخوض مباريات على أعلى درجات التنافس حتى يحين موعد كأس العالم.

وأوضح عدم وجود أي خطط لـ"كونكاكاف" و"كونميبول" (اتحاد أمريكا الجنوبية) للاندماج وتوفير ثقل موازن للاتحاد الأوروبي (ويفا)، مؤكداً: "لا سبب لذلك على الإطلاق، هل نتعاون؟ بالتأكيد، لكنني لا أرى أي فائدة من ذلك حتى من منظور جغرافي ولوجستي وأشياء أخرى كثيرة".

وعن احتمال إقامة نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة، حسم مونتالياني المسألة بقوله: "لا أرى كيف يريد المشجعون الأوروبيون ذلك. لن تُلعَب مباراة سوبر بول في فرانكفورت" الألمانية.

ومن المقرَّر أن تُقام منافسات كأس العالم للأندية 2023 في أوائل العام المقبل، بلا إعلان عن التواريخ أو الدولة المضيفة، علماً أن سياتل ساوندرز سيكون أول فريق من الولايات المتحدة يشارك في المسابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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