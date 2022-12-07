سياسة
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قادمة من المغرب.. هبوط طائرة اضطرارياً في برشلونة وهروب مهاجرين على متنها
قالت الحكومة الإسبانية إن طائرة متجهة من المغرب إلى تركيا هبطت اضطرارياً في مطار إل برات في برشلونة الأربعاء، وحاول مجموعة من الأشخاص على متنها الفرار على المدرج، قبل أن تلقي الشرطة القبض على عدد منهم.
قادمة من المغرب.. هبوط طائرة اضطرارياً في برشلونة وهروب مهاجرين على متنها
مطار إل برات في برشلونة / صورة: AFP
7 ديسمبر 2022

قالت الحكومة الإسبانية إن طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا في رحلة تجارية هبطت اضطرارياً في مطار إل برات في برشلونة الأربعاء وحاول مجموعة من 28 شخصاً كانوا على متنها الفرار بالركض على مدرج المطار.

وألقت الشرطة القبض على 14 منهم بينهم امرأة حامل قال مسؤولون إنها افتعلت الولادة في أثناء وجودها على متن الطائرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة اضطرارياً قبل أن يلوذ رُكّابها بالفرار، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أعلنت السلطات الإسبانية عن ملاحقة مجموعة من الشبان المغاربة نظموا "فراراً جماعياً" من طائرة كانت متجهة إلى إسطنبول وحطّت اضطرارياً في مطار بالما دي مايوركا، إثر تدهور حالة أحد الركاب الصحية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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