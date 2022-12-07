قالت الحكومة الإسبانية إن طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا في رحلة تجارية هبطت اضطرارياً في مطار إل برات في برشلونة الأربعاء وحاول مجموعة من 28 شخصاً كانوا على متنها الفرار بالركض على مدرج المطار.

وألقت الشرطة القبض على 14 منهم بينهم امرأة حامل قال مسؤولون إنها افتعلت الولادة في أثناء وجودها على متن الطائرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة اضطرارياً قبل أن يلوذ رُكّابها بالفرار، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أعلنت السلطات الإسبانية عن ملاحقة مجموعة من الشبان المغاربة نظموا "فراراً جماعياً" من طائرة كانت متجهة إلى إسطنبول وحطّت اضطرارياً في مطار بالما دي مايوركا، إثر تدهور حالة أحد الركاب الصحية.