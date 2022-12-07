أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أن الحرب التي تشنّها بلاده ضد أوكرانيا "قد تمتدّ لفترة طويلة" باعتبارها "عملية طويلة الأمد".

وقال خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الروسي لحقوق الإنسان، إن "العملية العسكرية إجراء طويل الأمد، ولكن تمخّض عنها ظهور مناطق جديدة"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأوضح أن من نتائج "العملية العسكرية" أن أصبح آزوف "بحراً روسياً داخلياً".

على صعيد آخر حذّر بوتين من تصاعد خطر الحرب النووية، مشدداً على أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية "وسيلة للدفاع عن نفسها".

وردّاً على سؤال حول خطر نشوب حرب نووية عالمية، أشار بوتين إلى أن "مثل هذا التهديد آخذ في الازدياد".

وتابع: "نحن نعي طبيعة الأسلحة النووية، واستراتيجيتنا تنصّ على استخدامها فقط للدفاع، ونعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.