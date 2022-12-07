أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، تميُّز دولة قطر في تنظيم كأس العالم، معتبراً أنه "الأفضل" في مراحله الأولى على مرّ التاريخ.

وقال إنفانتينو الأربعاء لموقع الفيفا الرسمي على الإنترنت: "لقد حضرت جميع المباريات، أقولها بكل بساطة وبكل وضوح: هذه أفضل نسخة لمرحلة المجموعات في منافسات كأس العالم على الإطلاق".

وأضاف إنفانتينو: "لقد قدمت المباريات كرة قدم جيدة جدّاً، داخل ملاعب من أروع ما يكون (...)، كنا نعلم ذلك من قبل، لكن فضلاً عن ذلك فإن الجمهور كان مدهشاً، وكان متوسط المتفرجين 51 ألفاً".

وعن عدد متابعي مباريات البطولة قال إنفانتينو: "تخطى عدد المشاهدات عبر الشاشات حاجز مليارين، وهذا أمر مدهش، 2.5 مليون شخص يملؤون شوارع الدوحة، وبضع مئات الآلاف يذهبون إلى الملاعب يومياً. إن الأجواء رائعة، والحماسة لا تُوصف".

وأردف: "نأمل أن يتواصل كأس العالم قطر 2022 وينتهي كما بدأ، بنجاحٍ منقطع النظير، أنا واثق أننا سنصل إلى 5 مليارات متفرج حول العالم (...) في نهاية المطاف، كل ما نريده أن نمنح الناس حول العالم بعض الفرح والابتسامات، هذا هو هدف كرة القدم".

جدير بالذكر أن دور الـ16 من مونديال قطر اختُتم أمس الثلاثاء، عقب مواجهات قمة في الإثارة أسفرت عن تأهل ثمانية منتخبات ستتنافس يومَي الجمعة والسبت القادمَين في الدور ربع النهائي.

ويلتقي منتخب أسود الأطلس الذي صنع الحدث بإقصائه إسبانيا، مع البرتغال التي أمطرت شباك سويسرا بسداسية، وتلعب فرنسا حاملة اللقب ضدّ إنجلترا في قمة منتظَرة، والأرجنتين أمام هولندا في مواجهة تعِد بكثير، والبرازيل مع كرواتيا.​​​