سياسة
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شي جين بينغ يَعِد بتطوير العلاقات سعودياً وخليجياً وعربياً
تَعهَّد الرئيس الصيني شي جين بينغ فور وصوله إلى الرياض، بالعمل على تطوير العلاقات الصينية-السعودية، والارتقاء بالعلاقات الخليجية والعربية إلى مستوى جديد.
شي جين بينغ يَعِد بتطوير العلاقات سعودياً وخليجياً وعربياً
خلال زيارته للمملكة يشارك الرئيس الصيني في 3 قمم: صينية-سعودية وصينية-خليجية وصينية-عربية / صورة: AFP
7 ديسمبر 2022

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء الأربعاء، إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع السعودية، وسترفعها خليجياً وعربياً إلى مستوى جديد.

ولدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أعرب شي عن سعادته بزيارة السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية-العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع: "تربط الصين والمملكة علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوّة على مدى الـ32 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما".

كما "يحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقَين في الشؤون الدولية والإقليمية"، وفق الرئيس الصيني.

وأردف: "بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2016، أقود أنا والعاهل السعودي (الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود) العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، وهذا عاد بالخير على الشعبين وأسهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية بالمنطقة".

وبشأن مباحثاته المرتقبة في الرياض، قال شي إنه "سيبحث خلال الزيارة مع العاهل السعودي ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح أنه "سنعمل معاً على تخطيط تطور العلاقات الصينية-السعودية".

وخلال زيارته للمملكة يشارك الرئيس الصيني في 3 قمم: صينية سعودية، وصينية خليجية، وصينية عربية.

وأعرب عن تطلعه إلى "حضور القمة الصينية-العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون الخليجي للعمل مع قادتهما على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد".

وسبق أن زار الرئيس الصيني السعودية قبل نحو 6 سنوات، وتأتي زيارته الراهنة بعد نحو 3 أشهر من قمم مماثلة في الرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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