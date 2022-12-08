أعرب متحدث المستشار الألماني أولاف شولتز الأربعا، عن قلقه إزاء "محاولة الانقلاب" الأخيرة لليمين المتطرف، وقال إن التطرف اليميني "يظل أكبر خطر على الديمقراطية في البلاد".

وقال ستيفن هيبيستريت في تصريحات صحفية إن الحكومة الألمانية ستظل "يقظة" عندما يتعلق الأمر بمحاربة هذا التهديد اليميني المتطرف.

وأضاف: "لن نتسامح مع التطرف".

وأعلنت السلطات الألمانية الأربعاء إلقاء القبض على 25 من الشخصيات اليمينية المتطرفة تابعة لحركة "مواطني الرايخ" (يمينية متطرفة) بينهم ضباط سابقون في الجيش و3 أجانب، بتهمة التخطيط لتنفيذ "انقلاب".

وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي في بيان، إن "السلطات المختصة أحبطت مخطط انقلاب عبر شن هجمات تسعى لإحداث فوضى في البلاد والاستيلاء على السلطة".

ولا تعترف حركة "مواطني الرايخ" التي تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالنظام السياسي الألماني القائم، ولا بالدولة الألمانية في صورتها الحالية، وتعترف بالمقابل بالإمبراطورية الألمانية.