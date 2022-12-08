سياسة
3 دقيقة قراءة
قتلى بقصف روسي شرقي أوكرانيا وضغوط على غوتيريش لفحص مُسيّرات تستخدمها موسكو
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة تدرس "المعلومات المتاحة" بشأن الاتهامات الموجهة إلى إيران بتزويد روسيا بطائرات مُسيّرة، فيما أعلن الرئيس الأوكراني مقتل عشرة أشخاص وإصابة عدد كبير في قصف روسي على بلدة كوراخوف بشرق البلاد.
قتلى بقصف روسي شرقي أوكرانيا وضغوط على غوتيريش لفحص مُسيّرات تستخدمها موسكو
زيلينسكي: مقتل عشرة أشخاص وإصابة عدد كبير في قصف روسي على بلدة كوراخوف بشرق أوكرانيا / صورة: AP
8 ديسمبر 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قصفاً روسياً أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عدد كبير في بلدة كوراخوف شرقي أوكرانيا يوم الأربعاء.

ووصف زيلينسكي الهجوم على البلدة بأنه "عنيف جداً ومتعمد دون شك".

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصوّر: "كان هؤلاء أناساً مسالمين، أناساً عاديين... في السوق، صومعة (حبوب) ومحطة بنزين ومحطة أتوبيس ومبنى سكني. قائمة القتلى تضم حالياً عشرة قتلى وعديداً من الجرحى".

وندد كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب زيلينسكي بالهجوم في منشور على تطبيق تليغرام للمراسلة مصحوباً بلقطات مصورة لمبانٍ مشتعلة.

وكتب تيموشينكو: "الإرهابيون متوحشون، وسيحاسَبون على ذلك".

وتقع كوراخوف في منطقة دونيتسك، التي شهدت بعض أعنف المعارك التي دارت منذ أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وقال زيلينسكي إن أربعة من رجال الشرطة قُتلوا في انفجار لغم روسي فيما كانوا يشاركون في جهود لتحقيق الاستقرار في شبكة الطاقة بمنطقة خيرسون الجنوبية. وأصيب أربعة آخرون من رجال الشرطة.

فحص الطائرات المُسيّرة

في سياق متصل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة تدرس "المعلومات المتاحة" بشأن الاتهامات الموجهة إلى إيران بتزويد روسيا بطائرات مُسيّرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه غوتيريش ضغوطاً من الغرب لإرسال خبراء إلى أوكرانيا لفحص الطائرات المُسيّرة التي يجري إسقاطها.

وتقول روسيا إن غوتيريش لا يملك تفويضاً لإرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا للتحقيق في أصل الطائرات المُسيّرة. وتنفي إيران إمداد موسكو بتلك الطائرات ونفت روسيا استخدام قواتها طائرات مُسيّرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

واتهمت كييف موسكو باستخدام طائرات مُسيّرة لضرب البنية التحتية للطاقة وأهداف أخرى خلال الصراع المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر.

وتقول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا إن إمداد روسيا بطائرات مُسيّرة إيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 الذي صدّق على الاتفاق النووي الإيراني. ويُقدّم غوتيريش تقريرَين سنوياً إلى المجلس بشأن التنفيذ.

وفي تقرير لمجلس الأمن بتاريخ يوم الثلاثاء، اطلعت عليه رويترز، قال غوتيريش عن الاتهامات المتعلقة بالطائرات المُسيّرة إن "الأمانة العامة تدرس المعلومات المتاحة. وسيجري إبلاغ مجلس الأمن بأي نتائج، حسب الاقتضاء، وفي الوقت المناسب".

وكتبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى غوتيريش هذا الأسبوع تطلب تحديثاً بشأن خطط إرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا، وفقاً لخطابات اطلعت عليها رويترز.

وكتبت روسيا أيضاً مرتين إلى غوتيريش رداً على ذلك، واتهمت الدول الثلاث بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال محاولة التأثير على الأمين العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us