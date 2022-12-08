سياسة
2 دقيقة قراءة
لتعويض النقص الحاد.. كندا تعتزم شراء 5 ملايين عبوة أدوية أطفال من تركيا
وقّعت مقاطعة ألبرتا الكندية اتفاقاً مع شركة "أتاباي" التركية لصناعة الأدوية والكيماويات لشراء 5 ملايين عبوة من أدوية الأطفال مثل "Tylenol" و "Advil" لتعويض النقص الحاد.
لتعويض النقص الحاد.. كندا تعتزم شراء 5 ملايين عبوة أدوية أطفال من تركيا
كندا تعتزم شراء 5 ملايين عبوة من أدوية الأطفال الخافضة للحرارة والمسكنة للآلام / صورة: Reuters
8 ديسمبر 2022

تعتزم كندا شراء 5 ملايين عبوة من أدوية الأطفال الخافضة للحرارة والمسكنة للآلام من شركة "أتاباي" التركية لصناعة الأدوية والكيماويات.

ووقّعت مقاطعة ألبرتا الكندية اتفاقاً مع الشركة التركية لشراء 5 ملايين عبوة من أدوية الأطفال مثل "Tylenol" و "Advil" لتعويض النقص الحاد.

وقال وزير الصحة في المقاطعة جاسون كوبينغ للصحفيين الأربعاء: "في الأيام المقبلة، سنعمل بشكل وثيق مع خدمات الصحة في ألبرتا ووزارة الصحة الكندية لتسريع عملية الموافقة والحصول على هذا الإمداد الإضافي إلى كندا وإلى رفوف صيدليات ألبرتا وإلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن".

وأضاف كوبينغ: "مجرد الحصول على الموافقات، سيكون أمامنا فقط عدة أسابيع (للحصول على الأدوية)"، لافتاً إلى أن الأدوية ستُرسل في عدة شحنات.

وتابع أنه "بمجرد وصول الشحنة، ستكون عبوات الأدوية متوفرة للصيدليات في عموم المقاطعة وستوزَّع خلال أيام".

وعن حاجة مقاطعته إلى الأدوية المذكورة، قال إنها تُقدّر بـ500 ألف عبوة، فيما ستُشارَك الأدوية المتبقية مع المقاطعات الأخرى.

وجاء إعلان الوزير خلال زيارته لمخزن أدوية في مقاطعة ألبرتا رفقة رئيس وزراء المقاطعة، دانييل سميث.

وقال سميث إن "عديداً من العائلات يشعر بالإرهاق، وتتعامل بشكل خاص مع حالات الحمى والسعال وغيرها من المشكلات التي يواجهها أطفالهم".

وأدت هجمة مبكرة لأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال، وتحديداً الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا وفيروس كورونا معاً إلى نقص حاد في الأدوية في كندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us