تعتزم كندا شراء 5 ملايين عبوة من أدوية الأطفال الخافضة للحرارة والمسكنة للآلام من شركة "أتاباي" التركية لصناعة الأدوية والكيماويات.

ووقّعت مقاطعة ألبرتا الكندية اتفاقاً مع الشركة التركية لشراء 5 ملايين عبوة من أدوية الأطفال مثل "Tylenol" و "Advil" لتعويض النقص الحاد.

وقال وزير الصحة في المقاطعة جاسون كوبينغ للصحفيين الأربعاء: "في الأيام المقبلة، سنعمل بشكل وثيق مع خدمات الصحة في ألبرتا ووزارة الصحة الكندية لتسريع عملية الموافقة والحصول على هذا الإمداد الإضافي إلى كندا وإلى رفوف صيدليات ألبرتا وإلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن".

وأضاف كوبينغ: "مجرد الحصول على الموافقات، سيكون أمامنا فقط عدة أسابيع (للحصول على الأدوية)"، لافتاً إلى أن الأدوية ستُرسل في عدة شحنات.

وتابع أنه "بمجرد وصول الشحنة، ستكون عبوات الأدوية متوفرة للصيدليات في عموم المقاطعة وستوزَّع خلال أيام".

وعن حاجة مقاطعته إلى الأدوية المذكورة، قال إنها تُقدّر بـ500 ألف عبوة، فيما ستُشارَك الأدوية المتبقية مع المقاطعات الأخرى.

وجاء إعلان الوزير خلال زيارته لمخزن أدوية في مقاطعة ألبرتا رفقة رئيس وزراء المقاطعة، دانييل سميث.

وقال سميث إن "عديداً من العائلات يشعر بالإرهاق، وتتعامل بشكل خاص مع حالات الحمى والسعال وغيرها من المشكلات التي يواجهها أطفالهم".

وأدت هجمة مبكرة لأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال، وتحديداً الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا وفيروس كورونا معاً إلى نقص حاد في الأدوية في كندا.