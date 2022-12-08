سياسة
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جنين.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات واستشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
جنين.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي
تنفذ القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات مستمرة لمدينة جنين ومخيمها / صورة: AP
8 ديسمبر 2022

استشهد 3 فلسطينيين الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين فجر اليوم الخميس.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، واندلعت إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، كما سُمع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

وأضاف الشهود أن القوات أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينيين مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

بدورها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) في بيانٍ: "تمكن مجاهدونا من التصدي لقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين، وأمطرناهم بالرصاص والعبوات المتفجرة".

وأضافت "تمكنّا من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو".

ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي حول العملية حتى الساعة.​​​​​​​

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تُفجر اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، مشيراً إلى أن "عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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