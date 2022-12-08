سياسة
3 دقيقة قراءة
"قد يفجر انتفاضة ثالثة".. وزير إسرائيلي يتخوف من إشعال بن غفير للشرق الأوسط
أبدى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المنتهية ولايته عومر بارليف تخوفه من أن "يشعل" خلفه في المنصب إيتمار بن غفير الشرق الأوسط ويقود إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.
"قد يفجر انتفاضة ثالثة".. وزير إسرائيلي يتخوف من إشعال بن غفير للشرق الأوسط
سيتولى بن غفير منصب وزير الأمن القومي مع صلاحيات واسعة على الشرطة وقوات حرس الحدود / صورة: AA
8 ديسمبر 2022

أبدى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المنتهية ولايته عومر بارليف مساء الأربعاء تخوفه من أن "يشعل" خلفه في المنصب إيتمار بن غفير الشرق الأوسط ويقود إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.

جاء ذلك لدى إجابته على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر لـ"معهد القدس للأبحاث السياسية" (مستقل)، وفق تغريدات لبارليف في حسابه على تويتر.

ووفق الاتفاقات الائتلافية بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني، سيتولى بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) منصب وزير الأمن القومي (وزارة مستحدثة من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات واسعة على الشرطة وقوات حرس الحدود المنتشرة بالضفة الغربية المحتلة.

ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى أن يشعل بن غفير الشرق الأوسط، قال بارليف: "بالطبع أخشى ذلك، أيضاً في حال قرر بن غفير الصعود (اقتحام) إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي/المسجد الأقصى) وهو في منصبه وزيراً".

وأضاف: "بالتأكيد يمكن أن يحدث ذلك، إذا عمل (بن غفير) على تغيير الإجراءات المعمول بها حالياً والتي بموجبها لا يُصلّي اليهود في جبل الهيكل، سيفجّر ذلك الشرق الأوسط، لا شك في ذلك على الإطلاق".

وبموجب الوضع الراهن في الحرم القدسي، يُحظر على اليهود الصلاة في المسجد الأقصى، لكن خلال الفترة الماضية تزايدت اقتحامات المستوطنين للمسجد والتي يؤدون خلالها صلوات تلمودية.

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بارليف قوله إن "تصرفات بن غفير قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، وتسييس جهاز الشرطة".

ولمرات عديدة، شارك بن غفير ضمن جموع المستوطنين في اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى.

ووفق القانون الإسرائيلي تنتهي الاثنين المقبل مهلة الـ28 يوماً الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة، ولكن يمكنه تمديدها 14 يوماً بموافقة الرئيس إسحاق هرتسوغ.

ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو من هرتسوغ تمديد المهلة لتشكيل الحكومة، آخذاً بعين الاعتبار التقدّم الذي أحرزه في مساعي التشكيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us