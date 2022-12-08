سياسة
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القمة العربية الصينية.. تَعرَّف أبرز المشاركين والغائبين
قبل يوم من انعقاد القمة العربية الصينية في السعودية، أعلنت مصادر رسمية أسماء القادة المؤكَّد حضورهم فيها وأسماء المتخلفين عنها.
القمة العربية الصينية.. تَعرَّف أبرز المشاركين والغائبين
الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية / صورة: AA
8 ديسمبر 2022

قبل يوم من انعقاد القمة العربية الصينية في السعودية، أعلنت مصادر رسمية أسماء القادة المؤكَّد حضورهم فيها وأسماء المتخلفين عنها.

من تأكد حضورهم

بجانب السعودية التي تستضيف القمة، سيشارك كل من ملك الأردن عبد الله الثاني والرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والتونسي قيس سعيد والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، حسب مصادر رسمية وتصريحات خاصة.

كما سيشارك في القمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وفق تغريدة على تويتر نشرها المجلس عبر حسابه.

الغائبون

تأكَّد غياب كل من سلطان عمان هيثم بن طارق، ويشارك نيابة عنه نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، وفق وكالة الأنباء الرسمية، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويشارك نيابة عنه رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، وفق وسائل إعلام محلية.

كما يشارك وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مُوفَداً من أمير البلاد، حسب وكالة الأنباء الرسمية، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في ظلّ الفراغ الرئاسي، إضافة إلى نظيره العراقي محمد شياع السوداني، وفق وسائل إعلام محلية.

لم يُعرَف بعد

حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش لم يُعرف موقف بقية قادة الدول العربية من المشاركة في القمة العربية الصينية.

وإجمالاً، من المتوقع أن يشارك أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية في القمم الثلاث بالرياض: السعودية-الصينية، والخليجية-الصينية، والعربية-الصينية.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء إلى السعودية في زيارة تستمر لثلاثة أيام، لعقد لقاءات مع قادة الدول العربية.

وتأتي الزيارة بعد نحو 3 أشهر من قمم مماثلة في الرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتزامنا مع توتر في العلاقات السعودية-الأمريكية، إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "أوبك+".

ويعتبر محللون أن القمة الصينية العربية المزمع عقدها في السعودية، تشكّل محطة مهمة ضمن سياق عالمي يسعى للخروج من هيمنة القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب، بدأت تتجلى معالمه في أكثر من منطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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