سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا تتوقع مزيداً من اعتقالات على صلة بمؤامرة قلب نظام الحكم
قال جورج ماير وزير الداخلية في ولاية تورينغن الألمانية إن من المتوقع تنفيذ مزيد من الاعتقالات خلال الأيام القادمة، في حقّ أعضاء من منظمة "مواطني الرايخ" وأنصارها التي خطّطت لقلب نظام الحكم في البلاد.
ألمانيا تتوقع مزيداً من اعتقالات على صلة بمؤامرة قلب نظام الحكم
الشرطة الألمانية تنفّذ حملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء "مواطني الرايخ" / صورة: AFP
8 ديسمبر 2022

تتوقع السلطات الألمانية تنفيذ مزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة على صلة بجماعة يمينية متطرفة يقول الادعاء إنها كانت تستعد لقلب نظام الحكم باستخدام العنف من أجل تنصيب فرد سابق من عائلة مالكة ألمانية زعيماً للبلاد.

وقال جورج ماير وزير الداخلية في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا لمحطة "دويتشلاند فونك" الخميس: "بناء على خبرتي، عادة ما تُنفَّذ موجة ثانية من الاعتقالات".

وكانت الجماعة تسعى لتنصيب هاينريش الثالث عشر، الذي يستخدم لقب أمير، المنحدر من عائلة رويس الملكية في تورينغن.

واعتقلت السلطات أمس الأربعاء 25 من أعضاء جماعة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) وأنصارها في مداهمات شارك فيها نحو ثلاثة آلاف من قوات الأمن، ووصفها ماير بأنها غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا الحديث.

وتضمّ حركة "مواطني الرايخ" أفراداً من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.

وقال هولجر مونش مدير مكتب الشرطة الاتحادية لمحطة "إيه آر دي" اليوم الخميس، إن عدد المشتبه بهم في القضية وصل حاليّاً إلى 54، وهو مرشح للارتفاع.

وأضاف: "حدّدنا هوية مزيد من الأشخاص الذين لم نتأكد بعد من صلتهم بالجماعة".

وقال مونش إن الشرطة عثرت خلال مداهمات أمس الأربعاء على معدات تتنوع بين سترات واقية وأقواس وسهام وبنادق وذخيرة، فضلاً عن مخططات لتشكيل "قيادة لحماية الوطن" وأدلة على تجنيد آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us