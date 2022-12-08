تتوقع السلطات الألمانية تنفيذ مزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة على صلة بجماعة يمينية متطرفة يقول الادعاء إنها كانت تستعد لقلب نظام الحكم باستخدام العنف من أجل تنصيب فرد سابق من عائلة مالكة ألمانية زعيماً للبلاد.

وقال جورج ماير وزير الداخلية في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا لمحطة "دويتشلاند فونك" الخميس: "بناء على خبرتي، عادة ما تُنفَّذ موجة ثانية من الاعتقالات".

وكانت الجماعة تسعى لتنصيب هاينريش الثالث عشر، الذي يستخدم لقب أمير، المنحدر من عائلة رويس الملكية في تورينغن.

واعتقلت السلطات أمس الأربعاء 25 من أعضاء جماعة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) وأنصارها في مداهمات شارك فيها نحو ثلاثة آلاف من قوات الأمن، ووصفها ماير بأنها غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا الحديث.

وتضمّ حركة "مواطني الرايخ" أفراداً من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.

وقال هولجر مونش مدير مكتب الشرطة الاتحادية لمحطة "إيه آر دي" اليوم الخميس، إن عدد المشتبه بهم في القضية وصل حاليّاً إلى 54، وهو مرشح للارتفاع.

وأضاف: "حدّدنا هوية مزيد من الأشخاص الذين لم نتأكد بعد من صلتهم بالجماعة".

وقال مونش إن الشرطة عثرت خلال مداهمات أمس الأربعاء على معدات تتنوع بين سترات واقية وأقواس وسهام وبنادق وذخيرة، فضلاً عن مخططات لتشكيل "قيادة لحماية الوطن" وأدلة على تجنيد آخرين.