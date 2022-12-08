سياسة
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عقب الهزيمة أمام المغرب.. إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا
أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم إثر الهزيمة أمام المغرب بركلات الترجيح. وأعلن الاتحاد تعيين لويس دي لافوينتي خلفاً لإنريكي.
عقب الهزيمة أمام المغرب.. إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا
إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا / صورة: AP
8 ديسمبر 2022

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس إقالة لويس إنريكي من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم، وتعيين لويس دي لافوينتي مدرب منتخب تحت 21 عاماً في منصبه.

وخرجت إسبانيا بطلة العالم 2010 من دور الستة عشر بالمسابقة بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام المغرب وعقب التعادل دون أهداف مع نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار لويس دي لافوينتي مدرباً جديداً".

وكان لويس إنريكي قال بعد الخروج أمام المغرب إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة. وتولى لويس إنريكي المسؤولية لأول مرة في 2018 وكان يرتبط بعقد حتى نهاية العام.

وأصبح لويس إنريكي رابع مدرب يقال من منصبه بعد خروج فريقه من كأس العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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