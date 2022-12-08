سياسة
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إيطاليا.. اعتقال نشطاء من اليمين المتطرف بعد الاعتداء على مشجعين مغاربة
اعتقلت الشرطة الإيطالية 13 ناشطاً من اليمين المتطرف في فيرونا بتهمة الاعتداء على مشجّعي كرة قدم مغاربة كانوا يحتفلون بالتأهل التاريخي لمنتخب بلادهم لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم.
إيطاليا.. اعتقال نشطاء من اليمين المتطرف بعد الاعتداء على مشجعين مغاربة
احتفالات مشجّعي منتخب المغرب في إيطاليا بعد فوزه على إسبانيا وتأهُّله لربع نهائي المونديال / صورة: AP
8 ديسمبر 2022

قالت الشرطة الإيطالية الأربعاء إنها اعتقلت 13 ناشطاً من اليمين المتطرف في فيرونا بتهمة الاعتداء على مشجعي كرة قدم مغاربة كانوا يحتفلون بالتأهل التاريخي لمنتخب بلادهم لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم.

وأضافت الشرطة في بيان أن المشجعين كانوا يحتفلون في وسط المدينة الواقعة بشمال إيطاليا مساء الثلاثاء بعد فوز المغرب على إسبانيا عندما هاجمهم مجموعة من الرجال يرتدون ملابس سوداء ووجوههم مغطاة.

وتابعت بأن مَن اعتُقلوا "عرّفهم المحققون بأنهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة في المدينة".

وشهد فوز منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم احتفالات صاخبة من أنصاره في المدن التي تضمّ أعداداً كبيرة من المهاجرين المغاربة في جميع أنحاء العالم.

ونشر نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، على تويتر صوراً لأحداث ميلانو، قائلاً إنه يأمل تَعرُّف المسؤولين عن هذه الأفعال وإجبارهم على دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات. ولم يعلّق سالفيني على الأحداث التي وقعت في فيرونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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