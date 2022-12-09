قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بلاده تتطلع إلى اتخاذ واشنطن إجراءات ملموسة بعد إلغاء قيود بيع مقاتلات F-16 لتركيا من النص النهائي لميزانية الدفاع الأمريكية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع نظيره الفنلندي أنتي كايكونن في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أقار أن العمل مستمر لشراء 40 مقاتلة من طراز F-16 وتحديث 79 طائرة من نفس الطراز تابعة لقيادة القوات الجوية التركية.

وأوضح: "نتابع كل التطورات بخصوص هذا الموضوع من كثب، لقد رأينا نهجاً إيجابياً لنظرائنا الأمريكيين منذ البداية بهذه المسألة، بما في ذلك أعضاء الوفد في الاجتماعات بين الوفود، وبخاصة وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن".

وتابع :"اعتماداً على هذه التوجهات الإيجابية نتوقع خطوات إيجابية وملموسة من الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، نريد أن تنتهي هذه الأمور بأسرع ما يمكن بطريقة إيجابية وسريعة".

وأردف: "نتوقع من جميع حلفائنا وبخاصة فنلندا أن يدعموا ويساهموا في حرب تركيا ضد الإرهاب وبجهود تحديث القوات المسلحة التركية".

وأكد أقار أن القوات المسلحة التركية تحارب الإرهاب وأن هدفها الوحيد هو الإرهابيون.

وأضاف: "نتوقع المساهمة الضرورية من حلفائنا لدعم جهود شراء المقاتلات وتحديث أسطول مقاتلات قواتنا المسلحة، سواء في الحرب ضد الإرهاب وفي ضمان قدرتنا على الوفاء بواجباتنا بالكامل داخل الناتو".