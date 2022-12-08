سياسة
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لأول مرة عربياً.. الانتخاب عبر "الهواتف الذكية" بسلطنة عمان
قالت وزارة الداخلية العُمانية في بيان إن التصويت بانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة سيكون عبر الهواتف الذكية للناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان وداخلها، مشيرة إلى أنها ستوضح خلال الأيام القادمة خطوات التصويت.
لأول مرة عربياً.. الانتخاب عبر "الهواتف الذكية" بسلطنة عمان
أول دولة عربية تتيح التصويت في الانتخابات عبر الهواتف الذكية   / Others
8 ديسمبر 2022

أعلنت سلطنة عمان الخميس أنها ستجري بعد أيام انتخابات بلدية داخل البلاد وخارجها عبر الهواتف الذكية.

وهذا الاقتراع عن بعد عبر الهواتف الذكية في انتخابات بلدية هو الأول عربياً، حسبما رصدت وسائل إعلام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "التصويت في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة سيكون عبر الهواتف الذكية للناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان وداخلها".

وبالنسبة إلى طبيعة الاقتراع بهذه الوسيلة صرحت الوزارة بأنها "ستوضح خلال الأيام القادمة خطوات التصويت".

وأرجعت هذه الخطوة إلى حرصها على "تطبيق أفضل الممارسات رقمياً وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية لتسهّل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم بانسيابية ويسر".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت السلطنة أنها أتاحت التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشورى (غرفة نيابية) في ذلك الشهر عبر الهواتف الذكية للناخبين الموجودين خارج البلاد فقط.

وحُدّد يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري موعداً لتصويت الناخبين خارج سلطنة عمان، و25 من الشهر ذاته لتصويت الناخبين داخلها.

ويخوض هذه الانتخابات 727 مرشحاً ومرشحة بينهم 28 امرأة ويحق التصويت لـ731 ألفاً و767 ناخباً، بينهم 347 ألفاً و965 ناخبة.

وعبر محافظات السلطنة الـ11 أُجريت أول انتخابات بلدية بالدولة الخليجية في ديسمبر/كانون الأول 2012، وانتُخب 192 عضوا قبل أن يرتفع العدد إلى 202 في انتخابات 2016، في حين أن عمر المجلس 4 أعوام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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