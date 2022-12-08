سياسة
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شركات سعودية وصينية توقع 34 اتفاقية استثمارية
وقَّعت شركات سعودية وصينية 34 اتفاقية استثمارية على هامش زيارة بدأها الرئيس الصيني إلى السعودية الجمعة. وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.
شركات سعودية وصينية توقع 34 اتفاقية استثمارية
 وزير الاستثمار السعودي: الاتفاقيات الموقعة ستقود إلى تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات / صورة: AA
8 ديسمبر 2022

وقَّعت شركات سعودية وصينية مساء الأربعاء 34 اتفاقية استثمارية على هامش زيارة بدأها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة السعودية الرياض تستمر حتى الجمعة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاقيات شملت مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الاتفاقيات الموقعة "ستقود إلى تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين".

وتتيح رؤية السعودية 2030 فرصاً استثمارية غير في قطاعات متعددة ضمن جهود لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للسعودية في الوقت الحالي.

وتركز المملكة على الطاقة المتجددة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والسياحة والبناء والتشييد.

وزاد الفالح: "تحظى المملكة بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ويطل على بعض أكثر المعابر المائية أهمية، وهي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وأقوى الأسواق في المنطقة"، وفق "واس".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 304 مليارات ريال (81 مليار دولار) في 2021، وسجَّل التبادل التجاري في الربع الثالث من 2022 نحو 103 مليارات ريال (27.5 مليار دولار)، حسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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