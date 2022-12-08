سياسة
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بلغاريا ورومانيا قيد الانتظار.. الاتحاد الأوروبي يضم كرواتيا إلى منطقة شنغن
وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، لتصبح العضو السابع والعشرين في هذه المنطقة، بينما لا يزال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار بعد اعتراضات من دول أوروبية بالاتحاد.
بلغاريا ورومانيا قيد الانتظار.. الاتحاد الأوروبي يضم كرواتيا إلى منطقة شنغن
أوروبا توسع شنغن بانضمام كرواتيا.. ورفض طلبي رومانيا وبلغاريا / صورة: AA
8 ديسمبر 2022

أعلنت كرواتيا الخميس أن الاتحاد الأوروبي وافق على انضمامها إلى منطقة "شنغن" اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل.

وكتبت السفارة الكرواتية في بروكسل في تغريدة عبر تويتر: "الخطوة الأخيرة اكتملت! جرى تبنِّي قرار المجلس (الاتحاد الأوروبي)".

وأضافت: "جرى رسمياً الآن تأكيد انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن من 1 يناير 2023".

ومع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل أصبحت كرواتيا العضو السابع والعشرين في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية دون قيود داخلية على الحدود.

في المقابل لا يزال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار، فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، مما أشاع شعوراً "ببعض المرارة في الغرفة"، وفق ما قال مصدر دبلوماسي.

ورومانيا التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة مرتبطة إجرائياً بحالة بلغاريا التي تعد 6.5 مليون نسمة. فقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 وتسعيان لدخول شنغن منذ أكثر من عشر سنوات.

وكرواتيا التي يبلغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة هي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2013، وسيكون لعضويتها في شنغن تأثير إيجابي في الطوابير الطويلة للمركبات على حدودها مع بلدان الاتحاد الأوروبي، كما ستعمل على تعزيز قطاع السياحة في كرواتيا.

واتفاقية "شنغن" التي جرى توقيعها في 1985 وبدأ تنفيذها في 1995 تلغي الحدود بين الدول الأعضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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