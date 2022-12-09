أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 ناصر الخاطر أن قطر ردت باستضافتها للمونديال على من يظنون أن الشرق الأوسط لا يستطيع أو لا يحق له تنظيم كأس العالم.

جاء ذلك في مقابلة خاصة للخاطر مع TRT عربي مع انتهاء دور الـ16 في المونديال وبدء دور ربع النهائي في كأس العالم.

وقال الخاطر: "كرة القدم ليست حكراً على منطقة معينة ورددنا (بتنظيم قطر للمونديال) على من يظنون أن الشرق الأوسط لا يستطيع أو لا يحق له تنظيم كأس العالم".

وأضاف أن قطر عوّلت على نجاح المونديال للرد على الحملات الإعلامية الشرسة بسبب تنظيمها كأس العالم.

وأكد الخاطر أن ردود الأفعال على تنظيم قطر للبطولة إيجابية وأن الجميع راضٍ عن التنظيم سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو المنظّمين وحتى الجمهور.

وأشار إلى أن نسبة حضور الجماهير في البطولة وصلت إلى 96%، وأن المتابعة لها عبر التليفزيون حققت أرقاماً قياسية في دور المجموعات مقارنة بالبطولات السابقة.

وأوضح الخاطر أن الخطط التي وضعتها قطر "أثبتت نجاحها بتكاتف جميع الجهات المسؤولة لتنظيم هذا الحدث الكبير"، وهو ما بدد المخاوف بشأن استضافة بلد صغير المساحة لبطولة عالمية مثل المونديال.

وبشأن انعكاسات البطولة على الداخل القطري، أكد أن الاستضافة داعم رئيسي لإنعاش القطاع السياحي في البلاد، وأن الدوحة غيرت البنية التحتية وكثيراً من المرافق في البلاد بشكل كامل، وهو ما ستجني ثماره بعد انتهاء بطولة كأس العالم، حسب الخاطر.

وشكر الخاطر في نهاية مقابلته الحكومة التركية وأجهزتها الأمنية لدعمها قطر في تنظيم هذه النسخة من المونديال ومساهمتها في إنجاحه.