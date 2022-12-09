تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى الرباط يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول لمناقشة ملف التأشيرات الشائك وإعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير/كانون الثاني، حسبما أفادت به الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت متحدثة الخارجية أن "الوزيرة ستصل مساء يوم 15 وستعقد اجتماعاً في اليوم التالي مع نظيرها ناصر بوريطة". وأضافت: "سيناقشان كل مواضيع العلاقات الثنائية" وذكرت خصوصاً ملف التأشيرات.

ومن المرتقب عقد مؤتمر صحفي إثر اللقاء الثنائي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجاندر خلال إحاطة صحافية إن الهدف هو "تحديد آفاق طموحة ومبتكرة لهذه العلاقة المميزة".

وأضافت: "فرنسا والمغرب شريكان كبيران على صعيد الاقتصاد والتعليم والأمن والتعاون، وبالتالي سيعالَج مجمل المواضيع في إطار هذه الزيارة".

وقررت باريس في سبتمبر/أيلول 2021، خفض تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة بالنصف، مبررة ذلك بإحجام المملكة عن إعادة استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية.

وهذا الإجراء، الذي وصفته الرباط بأنه "غير مبرر" والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بأنه "مهين" والأوساط المغربية الناطقة بالفرنسية بأنه "أخرق"، أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين منذ عام.

ولم تحدد المتحدثة ما إذا كانت قضية الصحراء الغربية ستناقَش خلال زيارة الوزيرة.

ويدور النزاع حول الصحراء الغربية منذ عقود بين المغرب والصحراويين في جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وتطالب جبهة البوليساريو باستفتاء حول تقرير المصير في حين تقترح الرباط حكماً ذاتياً تحت سيادتها.

وفي إطار اتفاق تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، اعترفت واشنطن في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على المستعمرة الإسبانية السابقة، في مقابل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسرائيل.

ومنذ ذلك تحث الرباط فرنسا التي لطالما دعمت المغرب في هذا النزاع، بالاعتراف بدورها بـ"سيادة المغرب على الصحراء الغربية" كما فعلت إسبانيا.

وفي مؤشر لتهدئة العلاقات بين البلدين، عُيّن سفير فرنسي جديد في المغرب بعد خلو المنصب عدة أشهر.

والسفير الجديد هو المدير العام لشركة "بيزنس فرانس" كريستوف لوكورتييه الذي حصل مساء الأربعاء على موافقة الرباط، حسما أفادت به وزارة الخارجية الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت لوجاندر خلال المؤتمر الصحافي أنه سيتولى مهامه قريباً جداً، مضيفة: "سيكون بوسعه استقبال الوزيرة خلال هذه الزيارة ومعاودة تحديد هذه الآفاق الطموحة التي نأملها لعلاقتنا المميزة".