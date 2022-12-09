سياسة
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سويسرا.. قرار الترحيل يدفع شاباً أفغانياً إلى الانتحار ومظاهرات في جنيف
شارك آلاف في مدينة جنيف السويسرية في مظاهرة حاشدة بعد انتحار شاب أفغاني وصل إلى البلاد طلباً للجوء وقررت المحكمة المحلية ترحيله إلى اليونان.
سويسرا.. قرار الترحيل يدفع شاباً أفغانياً إلى الانتحار ومظاهرات في جنيف
مظاهرات شارك فيها آلاف في مدينة جنيف بعد انتحار شاب أفغاني قررت المحكمة المحلية ترحيله / صورة: AA
9 ديسمبر 2022

شهدت مدينة جنيف السويسرية حادثة انتحار شاب أفغاني وصل إلى البلاد لطلب اللجوء، بعد أن قررت المحكمة المحلية ترحيله.

وحسبما ذكر التليفزيون السويسري الرسمي "RTS"، الخميس، فإن الشاب الأفغاني وصل إلى جنيف العام الماضي، وكان يعيش مع عائلة سويسرية ويتعلم اللغة الفرنسية.

وعلى الرغم من تكيّف الشاب مع محيطه وتأقلمه مع البيئة التي يعيش فيها، قررت محكمة جنيف ترحيله وإعادته إلى اليونان.

وذكر التليفزيون أن الشاب الأفغاني البالغ من العمر 18 عاماً، أقدم على الانتحار يوم 6 ديسمبر/كانون الاول الجاري، عقب سماعه نبأ الترحيل.

وبحسب ادعاءات تناقلتها وسائل إعلام، فإن سلطات الهجرة في جنيف تجاهلت تحذير الأطباء من أن الشاب الأفغاني كان يميل للانتحار.

وعقب انتشار نبأ انتحار الشاب الأفغاني، شهد شارع "بيل آير" بجنيف مظاهرة احتجاجية حاشدة شارك فيها الآلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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