شهدت مدينة جنيف السويسرية حادثة انتحار شاب أفغاني وصل إلى البلاد لطلب اللجوء، بعد أن قررت المحكمة المحلية ترحيله.

وحسبما ذكر التليفزيون السويسري الرسمي "RTS"، الخميس، فإن الشاب الأفغاني وصل إلى جنيف العام الماضي، وكان يعيش مع عائلة سويسرية ويتعلم اللغة الفرنسية.

وعلى الرغم من تكيّف الشاب مع محيطه وتأقلمه مع البيئة التي يعيش فيها، قررت محكمة جنيف ترحيله وإعادته إلى اليونان.

وذكر التليفزيون أن الشاب الأفغاني البالغ من العمر 18 عاماً، أقدم على الانتحار يوم 6 ديسمبر/كانون الاول الجاري، عقب سماعه نبأ الترحيل.

وبحسب ادعاءات تناقلتها وسائل إعلام، فإن سلطات الهجرة في جنيف تجاهلت تحذير الأطباء من أن الشاب الأفغاني كان يميل للانتحار.

وعقب انتشار نبأ انتحار الشاب الأفغاني، شهد شارع "بيل آير" بجنيف مظاهرة احتجاجية حاشدة شارك فيها الآلاف.