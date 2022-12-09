سياسة
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الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل مشروع ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا
أعلنت وزارة الخارجية التونسية موافقة الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع بقيمة 307.6 مليون يورو للربط الكهربائي بينها وإيطاليا. ويعود مقترح المشروع إلى عام 2003، وستتمكن تونس بموجبه من توفير 16% من احتياجاتها من الكهرباء.
الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل مشروع ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا
الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل مشروع للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا / صورة: Getty Images
9 ديسمبر 2022

وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، مروراً بالبحر المتوسط، لتنويع مصادر التزود بالطاقة من جانب تونس.

جاء ذلك، في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية مساء الخميس قالت فيه إن تمويل التكتل الأوروبي للمشروع يبلغ 307.6 مليون يورو (323 مليون دولار).

ويعود مقترح المشروع إلى عام 2003، ومنذ ذلك الحين تخوض تونس وإيطاليا مباحثات لتنفيذ ربط كهربائي مشترك، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بخاصة في تونس، وتنويع مصادر التزود بالطاقة.

وأورد بيان الخارجية الخميس أن "تونس تثمّن إعلان المفوضية الأوروبية بشأن موافقتها على تخصيص 307.6 مليون يورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا، المعروف بمشروع ELMED".

وزادت: "هذه الخطوة تُعَدُّ تتويجاً لمجهودات حثيثة ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء بمساهمة كلّ الهياكل الوطنية المعنية".

وسيمكن المشروع من تلبية احتياجات تونس من الطاقة وتعزيز الأمن وانتقال الطاقة، فضلاً عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة، حسب البيان.

وتظهر بيانات للبنك الدولي أن الطلب السنوي على الكهرباء في تونس، ينمو بمتوسط 2.2%، وسط شح الموارد المحلية والاعتماد المتزايد على توليد مصادر الطاقة من الخارج، وتبعات ذلك على تفاقم عجز الميزان التجاري.

وحسب البنك الدولي، تبلغ قدرة خطوط الربط المقترحة بين البلدين 600 ميغاواط/ساعة، وهو مشروع حيوي من شأنه توسيع الربط مع دول أخرى في إفريقيا وأوروبا.

وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس الطيب شمال شرق تونس على البحر المتوسط، وصولاً إلى جزيرة صقلية الإيطالية، ومن شأنها مساعدة تونس على التزود بـ16% من احتياجاتها من الكهرباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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