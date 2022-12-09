أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث الأحد المقبل مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينكسي سبل حل أزمة الحبوب.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح منتدى TRT World Forum 2022 بمدينة إسطنبول التركية.

وأكد أردوغان أن تركيا ستستمر في جهودها لحلّ أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، وقال: "لأجل حل هذه الأزمة سأتحدث الأحد مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن نحو 60% من الأزمات العالمية بجوار تركيا، و"هدفنا هنا رسم خريطة المستقبل، إذ لا رابح ولا خاسر في السلام، ولذلك نستمر في جهودنا لحل أزمة الحرب الأوكرانية".

وقال: "مع دفاعنا القوي عن وحدة التراب الأوكراني، فإننا عارضنا صبّ الزيت على النار في المنطقة بتنفيذ سياسات غير عقلانية ضد روسيا".

في سياق آخر قال أردوغان إن "دولاً من حلفائنا في الناتو قدّمت أسلحة لمجموعات إرهابية في شمال سوريا، ولن نستأذن أحداً في تحقيق أمننا واستقرارنا في المنطقة. على أوروبا أن تراجع مواقفها تجاه تركيا".

داعياً الجميع إلى حمل شعار "العالم أكبر من 5 دول".

وفي ما يتعلق بافتتاح منتدى TRT WORLD، أكّد أردوغان أن "هذا المنتدى وسيلة مهمة لتبادل الأفكار وتقديم حلول عالمية، وشبكة TRT بجهودها الإعلامية هي صوت من لا صوت له في عالمنا".

وأوضح أن تركيا قطعت شوطاً كبيراً في مجال الإعلام، خصوصاً في إطار سياسيات شبكة TRT التي تهتمّ بالإنسان والحقوق والحريات.

وأشار الرئيس أردوغان في كلمته إلى أن تركيا تحتل اليوم المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الأفلام والمسلسلات، وأعمالها التي وصلت إلى 600 مليون شخص حول العالم كان لها دور في تعريف تركيا بشكل صحيح.

وأردف: "شبكة TRT خلّصت المُشاهِد من الاحتلال الثقافي لصُنَّاع السينما العالمية".

من جهته قال رئيس الوزراء الألباني في كلمته خلال منتدى TRT World، إن قوة تركيا الإقليمية بالنسبة إلى بلاده وإلى العالم هي قوة تحفظ التوازن.

وأكد أن "الرئيس أردوغان بمبادراته الدبلوماسية رسم جهوداً لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا"، وشدّد على أنه "ما كان للعالم أن يتحمل أزمة اللاجئين لولا جهود الرئيس أردوغان".