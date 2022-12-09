سياسة
2 دقيقة قراءة
الأردن يحذر من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية
حذّرت الخارجية الأردنية من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، قائلة إن "العنف لن يولد إلا مزيداً من العنف"، واستنكرت  الإجراءات التي تكرس الاحتلال وجمود العملية السلمية، محملة إسرائيل المسؤولية.
الأردن يحذر من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية
تشهد الضفة الغربية اشتباكات متجددة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والمواطنين الفلسطينيين من جهة أخرى / صورة: AA
9 ديسمبر 2022

حذّر الأردن من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية مستنكراً جملة التصعيد العسكرية التي "تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف".

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية سنان المجالي الجمعة، على خلفية الاعتداءات الأخيرة في مدينة جنين.

واستنكر البيان الأردني حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية، لافتاً إلى أنها "تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها".

وقال المجالي إن "العنف لن يولد إلا مزيداً من العنف وإن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير تتحمل إسرائيل مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار، ويقتل ما تبقى من أمل بالسلام العادل وبجدوى العملية السلمية".

وأكد "ضرورة وقف إسرائيل كل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاتها اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".

وشدد على "أهمية تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل (..)".

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيداً ملحوظاً في التوتر على خلفية اشتباكات متجددة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us