حذّر الأردن من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية مستنكراً جملة التصعيد العسكرية التي "تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف".

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية سنان المجالي الجمعة، على خلفية الاعتداءات الأخيرة في مدينة جنين.

واستنكر البيان الأردني حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية، لافتاً إلى أنها "تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها".

وقال المجالي إن "العنف لن يولد إلا مزيداً من العنف وإن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير تتحمل إسرائيل مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار، ويقتل ما تبقى من أمل بالسلام العادل وبجدوى العملية السلمية".

وأكد "ضرورة وقف إسرائيل كل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاتها اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".

وشدد على "أهمية تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل (..)".

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيداً ملحوظاً في التوتر على خلفية اشتباكات متجددة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.