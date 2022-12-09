أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة بحسن تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 المقام على أراضيها.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش انعقاد قمة الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية، حسب بيان الديوان الأميري القطري.

وفي بداية الجلسة هنأ الرئيس الصيني أمير قطر بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيداً بحسن التنظيم، ومتمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من التقدم والنماء.

ومن جانبه شكر أمير قطر الرئيس الصيني على التهاني منوها بأهمية أن تقام مثل هذه البطولات الرياضية الكبرى في العالم العربي وقارة آسيا.

وجرى خلال الجلسة "استعرض علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وأوجه تطويرها في شتى المجالات بخاصة الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة".

كما ناقش الطرفان "أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمتين".

ووصل الرئيس الصيني الأربعاء إلى السعودية، والخميس حضر قمة سعودية-صينية، وينتظر مشاركته بقمتَي بكين مع الخليج وقادة العرب الجمعة.

وتنعقد القمة الخليجية سنوياً واستضافت الرياض الدورة الـ42 بينما تتولى سلطنة عمان رئاسة دورتها الـ43.