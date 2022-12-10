مع قدوم فصل الشتاء وبدء تساقط الثلوج على المرتفعات التركية افتتح موسم التزلج على الثلوج في معظم مراكز التزلج المنتشرة في جميع أنحاء الأناضول.

ولمن يتساءل: "أين يجب أن أذهب للتزلج في تركيا؟"، إليكم في هذا التقرير أفضل منتجعات التزلج التي ستقدم لكم تجربة تزلج مميزة. ومن أشهرها في تركيا:

1- مركز أولوداغ "Uludağ" - بورصة

يعتبر أولوداغ العنوان الأول الذي يتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بأماكن التزلج على الثلج في تركيا، فهو أكبر جبل في غرب الأناضول ويبلغ ارتفاعه 2543 متراً. ويبعد عن وسط مدينة بورصة بنحو 40 كيلومتراً.

يتمتع مركز أولوداغ للتزلج بشروط جغرافية مناسبة ومعايير لا تقل جودة عن مراكز جبال الألب. فيما يحتوي المركز على 24 مساراً يناسب جميع المستويات من المبتدئين إلى المحترفين. حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة الشتوية المختلفة من التزلج إلى الدراجات المنزلقة والزلاجات الثلجية.

وإلى جانب مسارات التزلج يحتوي المركز على تليفريك وتوجد به شقق وغرف فندقية تبلغ سعتها الإجمالية 6500 سرير.

2 - مركز إرجييس "Erciyes" - قيصري

يقع المركز وسط الأناضول بمنطقة إرجييس التي تبعد عن مدينة قيصري نحو 25 كيلومتراً. وهو خامس أعلى جبل بتركيا فتصل قمته إلى 3916 متراً. كما يمتاز المركز بمضامير تزلج طويلة متفاوتة في درجات الصعوبة، إلى جانب أحدث أنظمة التلفريك. كما يضم 13 فندقاً بطاقة استيعابية تبلغ نحو ألفَي شخص.

ومن خلال 18 منشأة يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 21 ألف متر تضم 34 منحدراً وتصل سعتها إلى قرابة 26 ألف شخص في الساعة، يمكن للزائرين الاستمتاع بالتزلج في أماكن مختلفة في المركز الذي يوفر فرصة ممتعة للمتزلجين الهواة والمحترفين على حد سواء.

وإلى جانب التزلج يستضيف المركز في مواسم الشتاء، فاعليات عدة لمختلف الرياضات الشتوية. وتوجد فيه أيضاً 154 آلة لإنتاج الثلج الصناعي للتعويض عن عدم تساقط الثلوج الطبيعية بالكميات المرجوة.

3- مركز كارتالكايا "Kartalkaya" - بولو

يقع مركز كارتالكايا للتزلج على قمة جبال كوروغلو شرقي ولاية بولو، يعانقك بخضرة أشجار الصنوبر ونقاء اللون الأبيض. يمكنك الوصول إلى مركز التزلج في غضون 45 دقيقة بالسيارة والمواصلات العامة من وسط المدينة.

في منتجع كارتالكايا ينتظر عشاق التزلج 21 مساراً من مستويات صعوبة مختلفة. ويضم المركز أيضاً 5 فنادق مجهزة تجهيزاً كاملاً بسعة تزيد على 2000 سرير.

4- مركز كارتيبي "Kartepe" - قوجايلي

يرحب مركز كارتيبي للتزلج، وهو أقرب منتجع للتزلج إلى إسطنبول (على بعد نحو 130 كم)، بالزوار كل عام بفضل جماله الطبيعي وقربه من بحيرة سبانجا وشلالات معشوقية.

وفي مركز كارتيبي للتزلج، الذي يقع على ارتفاع يزيد على 1650 متراً على جبل "كارتيبي" (أي تلة الثلج)، يمكنك الاستمتاع بالتزلج على 14 مسار تزلج مختلفة بمستويات صعوبة مختلفة.

5- مركز ساكليكنت "Saklıkent" - أنطاليا

يقع مركز ساكليكنت للتزلج في منطقة بايداغلار من جبال طوروس، وهو أحد أقرب مرافق التزلج على البحر الأبيض المتوسط. يقع المركز على ارتفاع 2550 متراً، وهو عبارة عن مجمع تزلج يتكون من 500 شاليه ومرفق تزلج.

منتجع ساكليكنت للتزلج، الذي يبرز شعار "التزلج في النهار، البحر في فترة ما بعد الظهر" بخاصة نهاية فبراير/شباط ومارس/آذار هو مركز التزلج الذي يتمتع بأعلى درجة حرارة في تركيا بفضل مناخه المعتدل بين ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان، مما يعني وجود فرصة تزلج عالية الجودة لمدة 4 أشهر تقريباً على 5 مسارات بمستويات صعوبة مختلفة.

6- مركز إيلغاز "Ilgaz" - كاستامونو

يبلغ ارتفاع مركز إيلغاز للتزلج، الذي يقع على حدود مقاطعتَي كاستامونو وتشانكري، 2850 متراً على سلسلة جبال إيلغاز.

يبدأ موسم التزلج في المركز في ديسمبر/كانون الأول ويستمر حتى أبريل/نيسان على 3 مدارج لديها مستويات صعوبة مختلفة.

7- مركز دافراز "Davraz" - إسبارطة

يقع المركز بولاية إسبارطة على قمة جبل دافراز على ارتفاع 2635 متراً. ويبعد 26 كيلومتراً عن مركز المدينة.

ويضم المركز، الذي يمتاز بإطلالته الفريدة على بحيرة أيردير، 13 مضماراً يبلغ مجموع أطوالها 25 كيلومتراً ومصاعد للتزلج، كما يضم 3 فنادق أحدها من فئة 5 نجوم ومنشأة سياحية لزوار اليوم الواحد.

8- مركز يالنيزتشام "Yalnızçam" - أرداهان

يقع مركز يالنيزتشام للتزلج على مسافة 15 كم من وسط مدينة أرداهان وعلى ارتفاع 2715 متراً، ويقع عند تقاطع شرق الأناضول والبحر الأسود والقوقاز.

ويوجد في المركز الذي يمتاز بميزة "الثلج الكريستالي"، والتي تتوافر فقط في جبال الألب في العالم، 4 مسارات بمستويات صعوبة مختلفة، مجموع أطولها 4 كيلومترات.

9- مركز بالاندوكين "Palandöken" - أرضروم

يعتبر مركز بالاندوكين للتزلج أحد أفضل أماكن ممارسة الرياضات الشتوية شرقي تركيا بفضل جو أرضروم الأصيل. ويقع المركز على ارتفاع 3185 متراً، حيث يوفر الارتفاع العالي والثلج الجيد والشتاء الطويل متعة تزلج غير محدودة في المركز.

ويحتوي بالاندوكين على 22 مساراً، اثنان منها جرى إعلانهما مسارات أولمبية من قبل FIS وواحد آخر يعتبر من بين أطول المسارات وأكثرها انحداراً في العالم. وطوال أشهر التزلج الأربعة يمتلك المركز القدرة على استيعاب 12 ألف متزلج في وقت واحد.

10- مركز بوزداغ "Bozdağ" - دنيزلي

يقع مركز التزلج على بعد 80 كيلومتراً من مركز مدينة دنيزلي، ويعتبر المركز ثاني أبيض مكان في الولاية بعد معلمها الشهير باموكالي. ويوجد في المركز 11 مساراً بمستويات صعوبة مختلفة.