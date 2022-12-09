قال المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي إن 3 قنوات رقمية جديدة فارسية وإسبانية وقناة خاصة بإفريقيا ستبدأ البث قريباً، في إطار رؤية تركيا لـ"عالم أكثر عدالة" على نطاق عالمي.

جاء ذلك في كلمة لصوباجي خلال منتدى TRT World المنظَّم في إسطنبول الجمعة.

وقال صوباجي إن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في حل المشكلات العالمية، وأكد أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون مرآة لكل الأحداث والعلاقات والأشخاص والقضايا.

وشدد على أن ذلك ليس احتلالاً بل مسؤولية، وقال: "إنه صراع مخلص من أجل الحقيقة يجب خوضه بشكل صحيح. اليوم بتنا نرى تداخلاً بين الحقيقة والأكاذيب في نظام التواصل العالمي".

وتابع: "توجد طريقة واحدة فقط لمقاومة هذا الالتباس، وهي أن تكون قادراً على النظر إلى العالم بأسره من خلال عدسة الكاميرا العادلة وليس من خلال مصفاة انتقائية، أن تكون قادراً على العمل الصحفي والإذاعي على أساس مبدأ الإنصاف دون تمييز بين القوي والضعيف".

وأضاف: "هنا تواصل TRT World وجميع قنواتنا الدولية باللغات الأجنبية طريقها من خلال توسيع مجالات نفوذها بهذه الرؤية الأساسية".

وأشار صوباجي إلى أن TRT توسع منصاتها يوماً بعد يوم، موضحاً أن قنوات: "TRT Afrika وTRT الفارسية وTRT الإسبانية ستبدأ البث قريباً".

وقال: "بالإضافة إلى TRT French وTRT Balkan اللتين أنشأناهما هذا العام ستبدأ قنواتنا الإخبارية الرقمية الدولية TRT Afrika وTRT Persian وTRT Spanish البث في الفترة المقبلة".

وواصل: "بالطبع بصفتنا عائلة TRT نركز على القضايا العالمية والإقليمية من خلال برامجنا الإذاعية وعدد من الأحداث الدولية التي ننظمها على مدار العام. في هذا السياق نقدم تعليقاً قوياً على تدفق المعلومات العالمية وعمليات الإدراك التي جرت تغذيتها من مصدر واحد ونفذت بشكل أحادي القطب لسنوات عديدة".

وخاطب صوباجي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان حاضراً فاعلية المنتدى قائلاً: "سيدي الرئيس، أثناء أدائك لكل هذه الأعمال نتلقى الدعم من الثقة بالنفس التي جلبتموها لبلدنا في كل مجال. نحن نسعى جاهدين للمساهمة بأفضل جهودنا في مجال الإعلام بكفاحك من أجل (عالم أكثر عدلاً) على نطاق عالمي".

إلى ذلك أوضح صوباجي أن المنتدى يستضيف نحو 100 متحدث من 40 دولة، وأن تبادل الأفكار في المنتدى سيجري على امتداد يومين.