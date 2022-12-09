سياسة
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القمة الخليجية-الصينية ترفض "تدخلات إيران" وتدعم قيام دولة فلسطين
رفضت القمة الخليجية-الصينية "تدخلات إيران" في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مؤكدة دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
القمة الخليجية-الصينية ترفض "تدخلات إيران" وتدعم قيام دولة فلسطين
البيان الختامي للقمة الخليجية-الصينية يدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية / صورة: AP
9 ديسمبر 2022

رفضت القمة الخليجية-الصينية الجمعة تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعمت قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في البيان الختامي لأول قمة خليجية-صينية في العاصمة السعودية الرياض برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح البيان "اتفاق القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، ودفعها نحو آفاق جديدة واعتماد خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023-2027) لتحقيق ذلك".

وأكد البيان "دعم الصين لجهود دول المجلس لحماية سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية"، مشيراً إلى "التزام المجلس مبدأ الصين الواحدة ودعمه جهود الصين لتنمية اقتصادها وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها".

كما أكد القادة "أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء والصحة، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمدادات وأمن إمدادات الغذاء والطاقة"، حسب البيان.

وأشادوا بـ"نجاح دولة قطر في استضافة وحسن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، مستنكرين الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضدها".

وعلى الصعيد الإقليمي دعا قادة القمة إيران "للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزامها الطابع السلمي لبرنامجها النووي".

ووفق البيان أكد الجانبان الخليجي والصيني ضرورة قيام العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على "اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلال الدول وسيادتها".

وتنفي طهران باستمرار اتهامات خليجية لا سيما سعودية بالتدخل في شؤون المنطقة.

وشدد البيان على "أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

كما دعا القادة العراق إلى "استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت".

وأكد القادة "ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها".

وشددوا على دعم لبنان وسيادتها وتشجيع الأطراف الليبية لعقد الانتخابات وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان.

وبشأن الحرب في أوكرانيا أكد القادة دعمهم "الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا"، المندلعة منذ التدخل العسكري الروسي في فبراير/شباط الماضي.

وسبق أن زار الرئيس الصيني السعودية قبل نحو 6 سنوات، وتأتي زيارته الراهنة بعد نحو 3 أشهر من قمم مماثلة في الرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتأسس مجلس التعاون الخليجي ومقره في الرياض في 25 مايو/أيار 1981، ويضم ست دول هي السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، وتجمعه علاقات تاريخية مع الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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