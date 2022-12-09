دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة لتعاون دولي فعال في مسألة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البلغاري رامن راديف عقب لقائهما في مدينة إسطنبول.

ولفت أردوغان إلى أن آخر لقاء جمعه مع راديف كان خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونوه بأنهما استعرضا خلال مباحثات اليوم العلاقات المتنامية بين البلدين الجارين.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة يشهد فيها النظام العالمي ومنطقة البلقان تحديات كبيرة.

وأردف: "لذلك وبصفتنا حليفين في الناتو نعتقد أن تضامننا يجب أن يكون أقوى من أي وقت مضى".

وأشار إلى أن الجانبين أكدا إرادتهما المشتركة للارتقاء أكثر بعلاقاتهما على الأصعدة الثنائية والإقليمية والعالمية.

وقال الرئيس أردوغان: "أكدنا ضرورة تعاون فاعل في إدارة الهجرة غير النظامية".

كما تطرق إلى العلاقات التجارية مع بلغاريا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6 مليارات دولار خلال 2021.

وأضاف أن الهدف المشترك للبلدين رفع الرقم إلى مستوى 10 مليارات دولار خلال فترة قصيرة.