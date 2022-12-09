يلقي وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو غداً السبت كلمة افتتاحية ضمن فاعليات اليوم الثاني من منتدى TRT WORLD المقام في مدينة إسطنبول.

وسيلقي جاوش أوغلو الخطاب الرئيسي في فاعليات المنتدى الذي عُقد للمرة السادسة على التوالي هذا العام، تحت عنوان "تشكيل المستقبل: عدم اليقين والحقائق والفرص".

وستبدأ كلمة الافتتاح في الساعة 10:00 بفندق ومركز مؤتمرات هيلتون إسطنبول بومونتي.

ويحضر المنتدى ما يقرب من 100 متحدث عالمي معروف من 40 دولة.

وفي اليوم الأول من المنتدى ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألطون والمدير العام لـTRT محمد زاهد صوباجي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمات افتتاحية.

وتطرق برنامج اليوم الأول من المنتدى إلى عدد من العناوين البارزة على الساحة الدولية، منها "إطعام العالم: ضمان الأمن الغذائي العالمي في أوقات الأزمات" و"المعلومات المضللة: الدفاع عن الحقيقة في العصر الرقمي" و"أزمة الطاقة وتغير المناخ: هل حان الوقت لتحويل الأزمة إلى فرصة؟".

وفي اليوم الثاني من المنتدى، حيث سيلقي وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو الكلمة الافتتاحية، سيناقش الضيوف الخبراء عدداً من المواضيع الموجودة على جدول الأعمال، وهي "الرقمنة: عملية جذابة للبث العام؟" و"ما وراء الإنسانية: أزمة الهجرة العالمية" و"الحرب الروسية-الأوكرانية: الدروس المستفادة" و"إعلان من الجبهة: الصحافة في ظل الحرب".