سياسة
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ستولتنبرغ: صراع أوكرانيا قد يتحول إلى حرب شاملة بين روسيا والحلف
حذّر أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه إذا ساءت الأمور في الحرب الروسية-الأوكرانية، فإنها يمكن أن تتطور بشكل كبير، وتخرج عن نطاق السيطرة وتصبح حرباً شاملة كبرى بين روسيا والحلف.
ستولتنبرغ: صراع أوكرانيا قد يتحول إلى حرب شاملة بين روسيا والحلف
ستولتنبرغ: صراع أوكرانيا قد يتحول إلى حرب شاملة مع روسيا / صورة: AFP
10 ديسمبر 2022

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الجمعة عن قلقه من أن القتال في أوكرانيا قد يخرج عن نطاق السيطرة ويصبح حرباً شاملة كبرى بين روسيا والحلف.

وفي مقابلة مع محطة الإذاعة النرويجية "NRK" أضاف ستولتنبرغ: "إذا ساءت الأمور يمكن أن تتطور بشكل كبير، إلا أننا نعمل كل يوم لتجنب ذلك".

وقال إنه "لا شك في أن تحوُّل الصراع في أوكرانيا إلى حرب شاملة أمر محتمل".

ولفت إلى أنه "كان من المهم تجنب صراع يشمل مزيداً من الدول في أوروبا".

واتهمت روسيا مراراً بعض حلفاء الناتو بأنهم أصبحوا طرفاً فعلياً في الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب قواتها وتزويد الاستخبارات العسكرية لمهاجمة القوات الروسية.

​​​​​​​​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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