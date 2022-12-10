سياسة
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لابيد: حكومة نتنياهو المقبلة الأكثر "تطرفاً وجنوناً" في تاريخ إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن بنيامين نتنياهو ضعيف وشركاؤه أصغر منه وأكثر إصراراً وتطرفاً منه، وإن الحكومة قيد التشكيل برئاسته هي "الأكثر تطرفاً وجنوناً في تاريخ البلاد".
لابيد: حكومة نتنياهو المقبلة الأكثر "تطرفاً وجنوناً" في تاريخ إسرائيل
لابيد: نتنياهو ضعيف وشركاؤه أصغر منه وأكثر إصراراً وتطرفاً منه، وابتزوه بلا قيد أو شرط / صورة: AFP
10 ديسمبر 2022

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الجمعة إن الحكومة قيد التشكيل برئاسة بنيامين نتنياهو هي "الأكثر تطرفاً وجنوناً في تاريخ البلاد".

وفي تغريدة على تويتر كتب لابيد: "الحكومة الناشئة هي الأكثر تطرفاً وجنوناً في تاريخ البلاد".

وأضاف: "نتنياهو ضعيف وشركاؤه أصغر منه وأكثر إصراراً وتطرفاً منه، وابتزوه بلا قيد أو شرط".

واستدرك لابيد: "لكننا لا نستسلم، نناضل (...) من أجل ديمقراطيتنا، من أجل جنودنا من أجل مستقبل أطفالنا".

ونشر لابيد صوراً لاحتجاجات نظمها أنصاره بمشاركته في عدد من المواقع في إسرائيل الجمعة احتجاجاً على سياسات الحكومة القادمة.

وتتشكل الحكومة برئاسة نتنياهو من أحزاب دينية ويمينية متشددة.

وتتضمن اتفاقات نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له بنوداً تتعلق بالدين والاستيطان والديمقراطية، وتعتبرها أحزاب إسرائيلية معارضة أنها تقوض الديمقراطية وتؤجج الصراع.

ومنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الجمعة نتنياهو، تمديداً لعشرة أيام لاستكمال تشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو طلب الخميس من هرتسوغ منحه مهلة إضافية لاستكمال تشكيل الحكومة بعد إشارته الى التقدم الذي أحرزه باتجاه تشكيلها.

وتنتهي يوم الأحد مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة ولكن يمكن بموجب القانون أن يمنح الرئيس الإسرائيلي رئيس الوزراء المكلف مهلة إضافية لا تتجاوز 14 يوماً.

وفي حال عدم تمكن نتنياهو حتى انتهاء المهلة الإضافية من تشكيل الحكومة فإنه يمكن للرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.

ويتوجب على الحكومة أن تحصل على تأييد 61 عضواً على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120 حتى تنال ثقة البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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