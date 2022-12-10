سياسة
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تركيا تسجل صادرات قياسية من الصناعات الفرعية للسيارات بلغت 11.8 مليار دولار
وفقاً لبيانات اتحاد "أولوداغ" لمصدري السيارات التركي، صدرت الصناعات الفرعية للسيارات التركية منتجاتها إلى أكثر من 200 بلد ومنطقة حرة، بقيمة 11.8 مليار دولار منذ مطلع العام وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
تركيا تسجل صادرات قياسية من الصناعات الفرعية للسيارات بلغت 11.8 مليار دولار
أظهرت البيانات ارتفاع نسبة صادرات القطاع في الفترة المذكورة 10.39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

سجلت الصناعات الفرعية للسيارات في تركيا صادرات بقيمة 11.8 مليار دولار منذ مطلع العام وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد "أولوداغ" لمصدري السيارات التركي، فإن الصناعات الفرعية للسيارات التركية صدّرت منتجاتها إلى أكثر من 200 بلد ومنطقة حرة ومنطقة حكم ذاتي خلال 11 شهراً من العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع نسبة صادرات القطاع في الفترة المذكورة 10.39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحققت 11 ملياراً و864 مليوناً و491 ألف دولار.

وكان القطاع سجل صادرات 10 مليارات و747 مليوناً و340 ألف دولار بنفس الفترة من العام الفائت.

وشكلت منتجات الصناعات الفرعية 42.6% من إجمالي صادرات صناعة السيارات التركية التي بلغت 27 ملياراً و841 مليوناً و620 ألف دولار في الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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