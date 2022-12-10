سياسة
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جاوش أوغلو يزور الجزائر لبحث تنفيذ قرارات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي
يجري وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو زيارة رسمية للجزائر اليوم، لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى الذي عُقد برئاسة الرئيس التركي ونظيره الجزائري، في تركيا خلال مايو/أيار الماضي.
جاوش أوغلو يزور الجزائر لبحث تنفيذ قرارات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي
سيبحث الوزير التركي مع المسؤولين الجزائريين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

يجري وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، زيارة رسمية للجزائر غداً السبت، وتستمر يومين.

وحسب بيان الخارجية التركية الجمعة يعقد جاوش أوغلو مع المسؤولين الجزائريين الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين من أجل متابعة تنفيذ قرارات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في تركيا خلال مايو/أيار الماضي.

ومن المنتظر أن يلتقي جاوش أوغلو الرئيس تبون ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وخلال الزيارة سيبحث الوزير التركي مع المسؤولين الجزائريين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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