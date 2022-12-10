سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: مستمرون بوساطة السلام وصفقة الحبوب أنقذت العالم من أزمة الغذاء
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن شراكة تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول أنقذت العالم من أزمة الغذاء، مؤكداً أن بلاده أصبحت ماركة في الوساطة بين الدول، وأنها لعبت أدواراً مهمة في مناطق مختلفة من العالم.
جاوش أوغلو: مستمرون بوساطة السلام وصفقة الحبوب أنقذت العالم من أزمة الغذاء
جاوش أوغلو قال إن بلاده تسعى دائماً لحلول جذرية في عديد من الجغرافيات والأزمات حول العالم / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على أن شراكة تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول أنقذت العالم من أزمة الغذاء.

وقال جاوش أوغلو إن بلاده تستثمر بكثافة في وساطة السلام، مشيراً إلى أن مؤتمرات الوساطة في إسطنبول تعد من أهم الأحداث العالمية، إذ أصبحت تركيا وسيطاً من فنزويلا إلى الشرق الأوسط.

وشدد الوزير في منتدى TRT العالمي المنعقد في إسطنبول، على أن تركيا أصبحت ماركة في الوساطة بين الدول، وأنها لعبت أدواراً مهمة في مناطق مختلفة من العالم.

وأضاف: "ندرب حالياً عديداً من الوسطاء، وسجلاتنا في الحرب الروسية-الأوكرانية هي أمثلة حديثة".

وأضاف: "هل كان اتفاق الحبوب سيُبرَم لولا جهود تركيا؟ لماذا وصف أمين عام الأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) هذا الاتفاق بأنه أهم إنجازاته منذ توليه منصبه؟ اتفاق تبادل الأسرى جرى بمساعٍ تركية، إضافة إلى حصد نتائج كثيرة أخرى بفضل الوساطة التركية".

وأكد جاوش أوغلو: "من أجل حل المشكلات في العالم نحتاج إلى السلام والتصالح، التصادم والحرب والشجار دائماً هي التعابير السائدة، لكن السلام والتصالح مطلوبان جداً في العلاقات الدولية".

وقال جاوش أوغلو: "الأطراف المتصارعة تسلّح كل شيء. لذلك نحن بحاجة إلى نهج شامل لحل الصراع".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده تسعى دائماً لحلول جذرية في عديد من الجغرافيات والأزمات حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us