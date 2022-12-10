أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على أن شراكة تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول أنقذت العالم من أزمة الغذاء.

وقال جاوش أوغلو إن بلاده تستثمر بكثافة في وساطة السلام، مشيراً إلى أن مؤتمرات الوساطة في إسطنبول تعد من أهم الأحداث العالمية، إذ أصبحت تركيا وسيطاً من فنزويلا إلى الشرق الأوسط.

وشدد الوزير في منتدى TRT العالمي المنعقد في إسطنبول، على أن تركيا أصبحت ماركة في الوساطة بين الدول، وأنها لعبت أدواراً مهمة في مناطق مختلفة من العالم.

وأضاف: "ندرب حالياً عديداً من الوسطاء، وسجلاتنا في الحرب الروسية-الأوكرانية هي أمثلة حديثة".

وأضاف: "هل كان اتفاق الحبوب سيُبرَم لولا جهود تركيا؟ لماذا وصف أمين عام الأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) هذا الاتفاق بأنه أهم إنجازاته منذ توليه منصبه؟ اتفاق تبادل الأسرى جرى بمساعٍ تركية، إضافة إلى حصد نتائج كثيرة أخرى بفضل الوساطة التركية".

وأكد جاوش أوغلو: "من أجل حل المشكلات في العالم نحتاج إلى السلام والتصالح، التصادم والحرب والشجار دائماً هي التعابير السائدة، لكن السلام والتصالح مطلوبان جداً في العلاقات الدولية".

وقال جاوش أوغلو: "الأطراف المتصارعة تسلّح كل شيء. لذلك نحن بحاجة إلى نهج شامل لحل الصراع".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده تسعى دائماً لحلول جذرية في عديد من الجغرافيات والأزمات حول العالم.