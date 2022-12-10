جالت مجموعة من صور لاعبي المنتخب المغربي وهم يُقبّلون رؤوس أمهاتهم أبرز الشاشات العالمية، بعد كل مباراة من المباريات التي يخوضها المنتخب في قطر ضمن منافسات كأس العالم.

صحيح أن الاتحاد المغربي للكرة كان له يد في جلب عائلات اللاعبين لقطر، لكن تصريحات مدرب المنتخب وليد الركراكي، تبرز الجانب الإنساني الذي يتميّز به معظم اللاعبين، خصوصاً أنه يردد دائماً "ديروا النية" (اعملوا بالنية).

النية ورضا الوالدين

أصبحت مقولة المدرب وليد الركراكي، "النية ورضاة (رضا) الوالدين" تميمة المنتخب المغربي خلال مساره بمونديال قطر.

وتحدث الركراكي في كثير من الحوارات الصحفية عن رضا والديه، سبباً مباشراً في كل الإنجازات التي يحققها، معتبراً أن "رضا الوالدين وراء كل نجاح".

والتقطت الكاميرات عقب مباراة المنتخب المغربي ونظيره الإسباني بملعب "المدينة التعليمية"، تقبيل وليد الركراكي لرأس أمه، عقب الانتصار التاريخي لمنتخبه، في ثمن نهائي المونديال.

لم تكن هذه حال وليد الركراكي فقط، بل التقطت الكاميرات وبعد نهاية كل مقابلة اتجاه اللاعبين صوب عائلاتهم للاحتفال وتقبيل رؤوس الأمهات.

وحرص أشرف حكيمي، مدافع نادي "باري سان جيرمان" الفرنسي، على عناق أمه والدموع تنهمر من عينيه عقب مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي، كما قدم لها قميصه، وشارك عبر صفحته الخاصة بمنصة "إنستغرام"، صورة علق عليها "أحبك أمي".

وهو ما فعله لاعب المنتخب الآخر سفيان بوفال، الذي ذهب لعناق والدته وقدم لها قميصه، عقب المباراة ضد المنتخب الكندي بمدرجات ملعب "الثمامة".

إنشاء ملاعب

لم تكن العلاقة مع الوالدين هي الصفة الإنسانية الوحيدة للاعبي المنتخب المغربي، فقد حرص أشرف حكيمي، على تمويل تهيئة وتجهيز ملعب لكرة القدم بحي في مدينة الدار البيضاء، على نفقته، وفق تقارير إعلامية مغربية.

من جانبه، مول زكرياء أبوخلال، مهاجم المنتخب ونادي "تولوز" الفرنسي، إنشاء ملعب لأطفال قرية "دار بوعزة" في ضواحي الدار البيضاء.

الجانب الإنساني

قوة المنتخب المغربي تتمثل في الطبيعة الإنسانية التي ظهرت لدى لاعبيه، وبرزت في مونديال قطر.

ورفع اللاعبون علم فلسطين، وقميصاً يحمل اسم عبد الحق نوري، اللاعب المغربي السابق في نادي "أياكس أمستردام" الهولندي، المصاب منذ 2017 بشلل دماغي يعجز عن الحركة بسببه، وذلك نتيجة إصابته في إحدى المباريات مع ناديه.

واليوم السبت سيواجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي في ربع نهائي كأس العالم 2022، وذلك في أول إنجاز عربي من نوعه، بعد الفوز على إسبانيا في ثمن النهائي.

وسبق للمغرب أن شارك في 5 نسخ ماضية من المونديال، كان أفضل إنجاز له الوصول إلى دور الـ16 في مونديال 1986 بالمكسيك.​​​​​​​​​​​​​​