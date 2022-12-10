في حالة فوز منتخب المغرب بمباراة السبت، ضد البرتغال ضمن ربع نهائي مونديال قطر لكرة القدم، سيكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور.

وخلّف منتخب "أسود الأطلس" في مونديال قطر صدى جيد بعد أداء متميز وتصدره لمجموعته التي ضمت بلجيكا وكرواتيا وكندا، والفوز على إسبانيا في دور الـ16.

مشاركة فاعلة

يملك المغرب أقوى دفاع في مونديال قطر، حسب إحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ تلقى مرماه هدفاً واحداً في 4 مباريات.

كما اختار الفيفا 3 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلية المثالية في دور الـ16، وهم قائد المنتخب غانم رومان سايس (بشكطاش التركي)، ياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية الإسباني)، سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي).

وتُعدّ مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 السادسة في تاريخه، وكان سبق له التأهل لدور الـ16 في مونديال المكسيك 1986.

وفي حصيلة 5 مشاركات بدأت منذ عام 1970، أصبح المغرب أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في كأس العالم، إذ سجل 14 هدفاً (دون مونديال قطر)، كما حاز ميزة ثالث منتخب إفريقي حضوراً في المونديال.

فيما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده لعبور دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

والمغرب أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، ويحصل على 7 نقاط في دور المجموعات.

وعن اللاعبين، أصبح حكيم زياش، أول لاعب منتخب عربي يخوض 7 مباريات كاملة في كأس العالم، وصاحب أسرع هدف وأبعد هدف للمنتخبات العربية (3 دقائق و30 ثانية ومسافة 30.66 متر).

كما يُعتبر يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم.

وأصبح ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.

كما بات المنتخب المغربي رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون عام 1990، السنغال عام 2002، غانا عام 2010، وأول منتخب إفريقي يهزم إسبانيا في المونديال منذ عام 1998 عندما فاز على "لاروخا" منتخب نيجيريا.

تحقق الحلم

حقق لاعبو المنتخب المغربي حلمهم ببلوغ ربع نهائي المونديال لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما خلّف فرحة عارمة في العالمين العربي والإسلامي وإفريقيا.

ويضم المنتخب المغربي عديداً من النجوم، منهم أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني).

كما يضم نايف أكرد (ويستهام يونايتد الإنجليزي)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي).