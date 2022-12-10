أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المئات من الصواريخ الروسية ستكون قد انطلقت بالفعل في الجو في حال تلقي تعرُّض روسيا لهجوم.

وقال بوتين: "أؤكد لكم، بعد أن يتلقى نظام إنذار الهجوم الصاروخي المبكر إشارة التعرض للهجوم، فإن مئات من صواريخنا ستكون في الجو وسيكون من المستحيل وقفها".

وأشار بوتين إلى أن "وسيلة الردع هي أن تكون قادراً على حماية بلدك بالأسلحة النووية، وأن إيمان العدو بإمكانية تنفيذ ضربة استباقية، يجعل تفكيره تهديداً لروسيا".

وأضاف: "لكنها ستكون استجابة.. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن سقوط الرؤوس الحربية لصواريخ العدو على أراضي روسيا أمر لا مفر منه، عندئذ ستنطلق مئات من صواريخنا وسوف تسقط على أي حال. لن يبقى من العدو أي شيء، لأنه من المستحيل اعتراض مئة صاروخ. وهذا بالطبع أمر رادع".

وأكد الرئيس الروسي على أن الاستجابة ستكون رادعاً جاداً، "لكن إذا اعتقد العدو حتى النهاية أنه من الممكن استخدام ضربة وقائية، ونحن لا، فهذا يجعلنا نفكر في التهديدات التي تخلقها لنا مثل هذه الأفكار من أجل الدفاع عن دول أخرى".