لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وفُقد 12 شخصاً إثر انفجار دمر مبنى سكنياً في سانت هيلير عاصمة جزيرة جيرسي البريطانية.

وذكرت قناة ITV المحلية أن "شخصاً واحداً على الأقل لقي مصرعه وفقد 12 آخرون إثر انفجار دمر مبنى فيه شقق سكنية".

وطوق الضباط بتطويق جزء كبير من سانت هيلير الواقعة في جيرسي، إحدى جزر القنال الإنجليزي، وحث الضباط المواطنين على الابتعاد عن المنطقة المحيطة بجبل بينغهام.

وسمع دوي الانفجار في أنحاء الجزيرة مع تصاعد عمود كبير من الدخان بشكل واضح من منطقة جبل بينغهام.

وقال روبن سميث رئيس شرطة جيرسي في تصريح صحفي: "في أعقاب الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة أوت دو مونت، طريق بيير، لا يزال عدد من السكان في عداد المفقودين، وتعمل خدمات الطوارئ للبحث عنهم في مكان الحادث".

ونقلت قناة ITV عن متحدث باسم الشرطة (لم تسمّه) قوله إن "الضباط يعملون لضمان توفير مكان لإقامة أي شخص فقد منزله، خلال الليل".

وحول سبب الانفجار قال مورد الغاز في جيرسي "Island Energy": "في هذه المرحلة لا يوجد تأكيد لسبب الانفجار".​​​​​​​