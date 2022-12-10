سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا.. مسلح يحتجز رهائن ويقتل أمه قبل تدخُّل الشرطة
أكد متحدث شرطة دريسدن الألمانية أن مسلحاً احتجز رهائن بمتجر المدينة شرقي البلاد، وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن محتجز الرهائن قتل أمه البالغة 62 عاماً في مكان قريب من الحادثة.
ألمانيا.. مسلح يحتجز رهائن ويقتل أمه قبل تدخُّل الشرطة
مسلح يحتجز رهائن ويقتل أمه في ألمانيا والشرطة تتدخل / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

أعلنت الشرطة الألمانية انتهاء واقعة احتجاز رهائن وسط مدينة دريسدن وإلقاء القبض على الجاني، بعد مقتل امرأة في عملية الاحتجاز.

وشنت الشرطة الألمانية -منذ صباح اليوم السبت- عملية وسط دريسدن في عميلة "اشتباه باحتجاز رهائن" وفق ما أعلنت الشرطة المحلية في بيان لها.

وذكرت وسائل إعلام -من بينها صحيفة "بيلد"- أن مسلحاً بمسدس لجأ إلى مركز التسوق "ألتماركت-غالاري" التجاري، بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية بالمدينة الواقعة في ساكسونيا.

وأضافت "بيلد" أن مطلق النار البالغ 40 عاماً قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان القتيلة.

وقال البيان: "شرطة دريسدن تنفذ عملية وسط المدينة، والوضع يتعلق باشتباه في احتجاز رهائن"، موضحة أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين "مغلقان".

وكشفت الشرطة أنها كانت على تواصل مع محتجز الرهائن في مدينة دريسدن، كما أوضحت أنها عثرت على جثة امرأة بمبنى سكني بمنطقة بروهيلز التي تشهد الاحتجاز.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة عثرت على امرأة تبلغ من العمر 62 عاماً مقتولة داخل شقتها في دريسدن، لافتة إلى أن المشتبه بقتلها هو ابنها الذي يبلغ من العمر 40 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us