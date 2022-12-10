سياسة
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منتدى TRT World.. خبراء يناقشون النزاعات الدولية وكيفية الحفاظ على السلام
ناقش عدد من الخبراء الدوليين الأزمات والصراعات بالعالم، وكيفية الحفاظ على السلام، ضمن ندوة "حل النزاعات وبناء السلام". وقال ممثل عن الاتحاد الأوروبي إن "تركيا الدولة الأكبر في هذه المنطقة، ولها دور مركزي للعب أدوار في التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا".
منتدى TRT World.. خبراء يناقشون النزاعات الدولية وكيفية الحفاظ على السلام
منتدى TRT World.. خبراء يناقشون النزاعات الدولية وكيفية الحفاظ على السلام / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

ناقش عدد من الخبراء الدوليين السبت الأزمات والصراعات بالعالم متعدد الأقطاب، وكيفية الحفاظ على السلام، ضمن ندوة "حل النزاعات وبناء السلام: تشكيل مستقبل القيادة العالمية".

الندوة تأتي ضمن فاعليات اليوم الثاني لمنتدى قناة TRT World التي انطلقت الجمعة في إسطنبول، وتنتهي في وقت لاحق السبت، وتابعها مراسل الأناضول.

وتناول المتحدثون أزمات المنطقة، بخاصة الأزمة الروسية-الأوكرانية، وفرص الدبلوماسية ودورها في حل النزاعات، بخاصة الدور التركي، فضلاً عن الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال تويفو كلار، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز وجورجيا، إنه توجد "رغبة حقيقية وفرصة للسلام، لكن بعد 30 عاماً من الصراع، يتطلب بناء الثقة كثير في أزمة أذربيجان وأرمينيا".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي عمل بشكل مكثف لبناء الثقة، لكنه يحتاج إلى مزيد، والقيادة ضرورية في كل من يريفان وباكو، الأمر لا يتعلق فقط بوجود القادة، إنه يتعلق بجمع الشعوب والمجتمعات معاً".

وتابع: "بعد 30 عاماً من الصراع ليس من السهل بناء السلام بين أذربيجان وأرمينيا وتأسيس الثقة يحتاج إلى وقت، وعليهم الاستمرار بوضع الحوار بعد وقف إطلاق النار بين البلدين".

وزاد: "تركيا الدولة الكبرى في هذه المنطقة، ولها دور مركزي للعب أدوار في السلام، الدبلوماسية التركية لديها فرص كبيرة، في التطبيع بين الطرفين ومساعدتهما في بناء مزيد من الثقة".

من جانبه قال برهان الدين دوران، المنسق العام لمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية "SETA" ومقرها أنقرة، إن تركيا طورت "قدرات كبيرة لحل النزاعات بالبلاد المحيطة بدافع الضرورة".

واستطرد: "خلال الوقت ومن خلال قيادة ناجحة من الرئيس (رجب طيب) أردوغان، تركيا نجحت في الاتفاق ما بين الفروق الجغرافية، العالم يختبر أزمات كبيرة حالياً وفي المستقبل كذلك".

وشدد دوران على أن الأزمة الأوكرانية مهمة لضمان أمن أوروبا والعالم.

وأشاد دوران بدور الوساطة التركية في توفير أرضيات عبر علاقات جيدة بنتها مع روسيا وأوكرانيا على مستوى القيادات.

ولفت إلى أن "تركيا دولة موثوقة والتجارب تثبت وجود حاجة إلى الحوار من أجل إعطاء النزاعات في العالم فرصاً للحل".

من جهتها قالت راغدة درغام مُؤسسة "مركز الفكر" في بيروت إن "قيادة البلاد في لبنان مروعة وفاسدة، والبلد ضحية حروب بالوكالة".

وأضافت: "نبارك تركيا لدورها في مسألة معبر الحبوب وهذا هو الإبداع في الدبلوماسية في تحقيق النجاح بالعلاقات مع الدول، والدبلوماسية هذه تعطي فرصاً من أجل حل النزاعات كما في أوكرانيا وروسيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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