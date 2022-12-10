سياسة
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"طلباً للغيث".. صلاة الاستسقاء بالجزائر جراء احتباس الأمطار
أدّى الجزائريون في كل مساجد البلاد صلاة الاستسقاء طلباً للغيث، في ظل احتباس مطري مستمر منذ أشهر، فيما تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية تهاطل أمطار في قادم الساعات حتى الأيام المقبلة على مناطق مختلفة من شمالي البلاد وجنوبيها.​​​​​​
"طلباً للغيث".. صلاة الاستسقاء بالجزائر جراء احتباس الأمطار
"طلباً للغيث".. إقامة صلاة الاستسقاء في عموم الجزائر جراء احتباس مطري / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

أدّى الجزائريون في كل مساجد البلاد السبت صلاة الاستسقاء طلباً للغيث في ظل احتباس مطري مستمر منذ أشهر.

وذكر مراسل الأناضول أن الصلاة أقيمت بنحو 19 ألف مسجد بعموم البلاد، إثر دعوة وجهتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وعقب تأدية الصلاة رفع أئمة المساجد والمصلون دعاءهم طلباً لنزول المطر، وقد أمكن سماعهم عبر مكبرات الصوت.

وتشهد الجزائر احتباساً مطرياً استمر منذ عدة أشهر خصوصاً بمناطق شمال غربي البلاد.

وأعلنت السلطات قبل أيام تقليص ساعات توزيع الساكنة بمياه الشرب في وهران (غرب)، ثاني أكبر مدن البلاد، بسبب تراجع منسوب سدود تتزود بها المدينة.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية تهاطل أمطار في قادم الساعات حتى الأيام المقبلة على مناطق مختلفة من شمالي البلاد وجنوبيها.​​​​​​​

وتقول السلطات إن البلاد تعيش جفافاً منذ 3 سنوات تسبب في تراجع مستويات السدود والمياه الجوفية وحتى الينابيع.

وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي وبخاصة زراعة الحبوب بمناطق شمالي البلاد.

وتمتلك الجزائر أكثر من 80 سداً مستغَلاً إضافة إلى 15 محطة لتحلية مياه البحر بولايات ساحلية تُستغل لتزويد السكان بماء الشرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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