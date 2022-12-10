قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو إن قمر Türksat 6A الصناعي للاتصالات المحلية سينطلق إلى الفضاء عام 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قره إسماعيل أوغلو في البرلمان التركي حول ميزانية وزارته لعام 2023.

وأشار الوزير إلى أنهم يبنون أسس لتركيا قوية بخطط جديدة، إذ جرى استثمار أكثر من تريليون و653 مليار ليرة في مجال النقل والاتصالات منذ عام 2003.

وأكد أنهم في الحكومة التركية يقدمون فرص عمل لأكثر من 18 مليون مواطن باستثماراتهم في النقل والمواصلات، مشيراً إلى أنهم ساهموا في إنتاج الدولة بتريليون و139 مليار دولار، وبلغت مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي 548.5 مليار دولار.

ولفت الوزير إلى أن جميع عمليات بناء القمر الصناعي TÜRKSAT 6A الذي يعد أكبر مشروع بحث وتطوير في تركيا لا تزال مستمرة".

وبيّن أن تركيا تسعى لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الاتصالات، وقال: "تخدم أقمارنا الصناعية منطقة جغرافية واسعة تمتد عبر 3 قارات".

وأوضح قره إسماعيل أوغلو أن تركيا تواصل تطوير البنية التحتية في البلاد في مختلف المجالات من الطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارات والجسور والمواني ما يساهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.

قمر Türksat 6A

ويعد "Türksat 6A" أول قمر صناعي محلي، تجري عملية تصنيعه في "مركز تكامل الأنظمة الفضائية وتجاربها"، الذي يعد أول مركز تركي لتصنيع وتجربة أقمار صناعية محلية، ويتبع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش".

ويُجري خبراء "توساش" في المركز تجاربهم على القمر الصناعي "Türksat 6A"، بتمويل من وزارتي الدفاع والمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، ورئاسة الصناعات الدفاعية، إلى جانب شركة "Türksat".

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاج القمر الصناعي الجديد نحو 600 مليون ليرة تركية (ما يعادل نحو 170 مليون دولار أمريكي).

إمكانات محلية خالصة

ويمتاز "Türksat 6A" عن باقي الأقمار الصناعية التي أطلقتها تركيا، بأن كل الطاقم المشرف على صناعته من الأتراك، ويتم تجهيزه بإمكانات محلية خالصة.

كما أن الكوادر والأجهزة والتقنيات والبرمجيات والأنظمة التي ستستخدم في القمر الصناعي ومحطته الأرضية ستكون تركيّة بقدرات وإمكانات محلية. وسيبلغ وزن القمر 4300 كيلو غرام، بما في ذلك الوقود.

يشار إلى أن تركيا تمتلك 5 أقمار صناعية نشطة، منها 3 أقمار للاتصالات، هي "Türksat 3A" و"Türksat 4A" و"Türksat 4B" وأقمار "غوكتورك-1" و"غوكتورك-2" للرصد.