سياسة
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رغم أزمة الغاز.. ألمانيا تسعى لاستمرار التواصل مع بوتين وسط هجمات على كييف
قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه لا يزال من المهم إبقاء باب الاتصال مفتوحاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من تصميم الأخير على "احتلال أجزاء من أوكرانيا". ويعد شولتز من أكثر القادة الغربيين تحدثاً بشكل مباشر مع بوتين منذ اشتعال الحرب.
رغم أزمة الغاز.. ألمانيا تسعى لاستمرار التواصل مع بوتين وسط هجمات على كييف
أزمة الغاز.. ألمانيا تسعى لاستمرار التواصل مع بوتين وسط هجمات على أوكرانيا / صورة: AA
10 ديسمبر 2022

قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم السبت إنه لا يزال من المهم إبقاء قنوات الاتصالات مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من تصميم الأخير على "احتلال أجزاء من أوكرانيا".

وأضاف شولتز خلال فاعلية في بوتسدام بالقرب من برلين: "عندما أتحدث مع بوتين فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة إليه يتعلق بغزو مكان ما (...) إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة".

وشولتز من أكثر القادة الغربيين تحدثاً بشكل مباشر مع بوتين منذ اشتعال الحرب في 24 فبراير/شباط، واستمر آخر حديث بينهما عبر الهاتف لمدة ساعة وكان في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال شولتز إنه لم يتضح عدد الجنود الروس الذين قُتلوا حتى الآن في الحرب لكن العدد ربما يصل إلى 100 ألف.

وأضاف شولتز: "رأينا الوحشية التي يستطيع الرئيس الروسي أن يمارسها (...) في الشيشان حيث قضى تقريباً على البلد بأكمله. أو في سوريا حيث لا يوجد ضبط للنفس. الأمر بهذه البساطة".

ومضى يقول: "لدينا آراء مختلفة تماماً (...) ومع ذلك سأستمر في التحدث معه لأنني أريد أن أشعر باللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع. وهذا غير ممكن دون أن نتحدث معاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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