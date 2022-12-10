سياسة
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روسيا تستهدف شبكة الكهرباء في أوديسا وتحظر العملة الأوكرانية في خيرسون
قال مسؤولون محليون في مدينة أوديسا الأوكرانية إن طائرات مسيرة روسية استهدفت منشآت الطاقة في المدينة، ما أدى إلى تضرر شبكة الكهرباء، في حين أعلن مسؤول عينته روسيا في خيرسون أنه لن يجري تداول العملة الأوكرانية بدءاً من مطلع العام المقبل.
روسيا تستهدف شبكة الكهرباء في أوديسا وتحظر العملة الأوكرانية في خيرسون
روسيا تستهدف شبكة الكهرباء في أوديسا وتحظر العملة الأوكرانية في خيرسون  / صورة: AFP
10 ديسمبر 2022

قال مسؤولون محليون اليوم السبت إن الكهرباء انقطعت عن جميع مرافق البنية التحتية غير الحيوية في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا بعد إطلاق روسيا طائرات مسيرة لضرب منشآت الطاقة، في حين تضرر أيضاً جزء كبير من المنطقة المحيطة.

وكتب جينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا على فيسبوك: “نظراً إلى حجم الضرر جرى قطع الكهرباء عن جميع المستخدمين في أوديسا باستثناء (مرافق) البنية التحتية الحيوية”.

ونشرت إدارة المدينة بياناً عبر تطبيق تيليغرام جاء فيه أن الضربات الروسية أصابت خطوطاً ومعدات رئيسية لنقل الطاقة في منطقة أوديسا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

حظر العملة الأوكرانية

إلى ذلك قالت الإدارة التي عينتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية اليوم السبت إنها لم تبدأ بعد استبدال الهريفنيا الأوكرانية، العملة المتداولة محلياً، بالروبل الروسي، مشيرة إلى أنه سينتهي العمل بالهريفنيا في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في الأول من يناير/كانون الثاني.

وقال أندريه بيريتونكين رئيس الفرع المحلي للبنك المركزي الروسي في مقطع مصور نشرته الإدارة التي عينتها روسيا، على تيليغرام: "من أجل راحة السكان وإتاحة اندماج أكثر سلاسة للمنطقة في الاقتصاد الروسي، بدأت البنوك في منطقة خيرسون عمليات صرف العملات هذا الأسبوع".

وكانت الإدارة التي عينتها روسيا ذكرت من قبل أنه سيجري قبول كل من الروبل والهريفنيا في منطقة خيرسون.

وسيطرت القوات الروسية على معظم منطقة خيرسون في الأيام الأولى لحملة موسكو العسكرية على أوكرانيا وأعلنت ضمها لروسيا في سبتمبر/أيلول بعد استفتاء أدانته أوكرانيا ودول غربية.

لكن بعد أقل من شهرين انسحبت القوات الروسية من مدينة خيرسون بعد ضغوط من هجمات أوكرانية مضادة، بينما لا تزال تسيطر على معظم أراضي المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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